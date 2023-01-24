Japon hükümetinden düşen doğum oranları sonrası 'sosyal fonksiyonların kaybı' mesajı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülke geneli düşen doğum oranları sonrası Japonya'nın "sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine" geldiğini söyledi.

Ulusal meclis olağan oturumuna hitap eden Japon Başbakan Kişida ülkesinin siyaset, ekonomi ile iç ve dış politikalarına yönelik son durumuna değindi.

Kişida, düşen doğum oranlarıyla Japonya'nın "sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine" geldiğini, bu sebeple çocuk yetiştirme politikalarına odaklanacaklarını açıkladı.

Çocuk yetiştirmenin kolaylaştırılmasını "gelecek için en etkili yatırım" olarak nitelendiren Kişida, doğum oranını tersine çevirmek için "çocuk öncelikli ekonomi ve toplum" sözü verdi.

Kişida, "Ülkemizin ekonomisinin ve toplumunun sürdürülebilirliğini ve kapsayıcılığını göz önüne alındığında, çocuk yetiştirme destekleri en önemli politikamız" diye konuştu.

Başbakan, "Yaşı veya cinsiyeti ne olursa olsun herkesin çocuk yetiştirmeye katılmasını sağlamak için benzeri görülmemiş karşı tedbirler uygulamak istediklerini" söyledi.

Hükümete bağlı "Çocuk ve Aile Ajansı" nisanda faaliyete geçecek. Kişida, haziran ayına kadar bu kapsamlı politikaların bütçesinin ikiye katlamak için plan yapacaklarını söyledi.

Savunma, G7 ve Kovid-19

Başbakan Kişida, Japonya'nın yıllık savunma harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 2'sine yükseltilmesi için fon tedarikine yönelik önlem alacaklarını bildirdi.

Bölgesel dış politikaya değinen Japon lider, komşu ülkeler Çin ile "yapıcı ve istikrarlı", Güney Kore ile "yakın iletişimi" kapsayan ikili ilişkilerin sürdürülmesinin altını çizdi.

Geçen yıl sonunda iki aylık süre zarfında çeşitli sosyal ve siyasi skandallarla kabineden 4 bakanın istifasını anımsatan Kişida, bu durum dolayısıyla kamuoyunda özür diledi.

Kişida, Kovid-19'la mücadele önlemleri artıracaklarını, bahar aylarında Kovid-19'un, mevsimsel gribin bulunduğu "Kod 5" hastalık kategorisine almayı hedeflediklerini söyledi.

Mayısta Hiroşima'da G7 Zirvesine ev sahipliği yapılacağını hatırlatan Kişida, "serbest ve açık uluslararası düzeni" teşvik edecek diplomasiye liderlik edeceklerini belirtti.

İlk kez 800 binin altında

Ülkenin 2022'deki doğum sayısı ilk kez 800 binin altına düştü. 2022 yıl başı itibarıyla yaklaşık 124,77 milyonluk Japonya nüfusunun yüzde 29'u 65 yaş ve üstü ; yüzde 11,6'sı 0-14 yaş.

Japon toplumunda "yaşlı" olarak tanımlanan 65 yaş ve üstü nüfus, dünya sıralamasında ilk sırada. Yüzde 24,1'le İtalya 2'nci, yüzde 23,3'le Finlandiya 3'üncü sırada.

Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Ulusal Enstitüsüne (IPSS) göre, Japonya'da 2040'a kadar 65 yaş ve üstü kişilerin, genel nüfusa oranı yüzde 35'i aşacak.