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Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

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Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı Aksaray'da devriye atan jandarma timleri tarafından bulunan ayağı kırık yaralı Kızıl şahin tedavi altına alındı.

Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

AKSARAY - Aksaray'da devriye atan jandarma timleri tarafından bulunan ayağı kırık yaralı Kızıl şahin tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Sofular köyü bölgesinde devriye atan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı bir kızıl şahin buldu. Jandarma ekipleri kuşun ayağının kırık olduğunu tespit edince durumu Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Jandarma ekipleri yaralı kuşu yaptıkları müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti. Yaralı kuş ekiplerce teslim alınarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Jandarma Aksaray Güncel Haberler

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