İzmit Belediyesi yöneticileri Tavşantepe Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti

İzmit Belediyesi yöneticileri ve Çınar Ekibi, Tavşantepe Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını ileten heyet, esnafın sorun ve taleplerini de not etti. İzmit Belediyesi Koordinatörleri Birol Sağlam, Hakan Yalçın, Ali Filiz, Turgay Oruç, Nurettin Özer, Belediye Meclis üyeleri Devrim Bal, Tuncay Aşkın ve İzmit Belediyesi Çınar Ekibi; Tavşantepe Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti. İzmit Belediyesi yöneticileri, esnafa Başkan Hürriyet'in selamlarını iletirken sorun ve talepleri de not alıp en yakın zamanda çözüleceğinin sözünü verdi. Ziyaret sırasında İzmit Belediyesi Aşevi'nde pişen sıcak çorbadan esnaf ve vatandaşlara ikram edildi.