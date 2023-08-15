İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Adana Valiliği'ne atandı

Adana valiliği görevine atanan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger için veda yemeği düzenlendi. Köşger, konuşmasında İzmir'deki görev süresi boyunca yaşanan zorlukları aşmada kent protokolüyle birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Adana valiliği görevine atanan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger için kent protokolünün katılımıyla veda yemeği organize edildi.

Valiler Kararnamesi ile Adana'da görevlendirilen Köşger, Menderes ilçesindeki bir tesiste düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada 30 Ekim 2020'de yaşanan Seferihisar merkez üslü deprem, Kovid 19 salgını ve Kahramanmaraş merkez üslü depremlerde kent protokolüyle el birliğiyle zorlukların üstesinden geldiklerine işaret ederek İzmir'de vali olarak görev yapmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de Vali Köşger ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek Köşger'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın da birer konuşma yaptığı organizasyona Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri de katıldı.