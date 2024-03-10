İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ramazan Ayı Öncesi Denetim Yaptı

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetim yaptı.

Bornova ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'in de katıldığı fırın denetiminde iş yeri, ürün ve çalışan hijyeni, fiyat, son kullanma tarihi, kızartma yağı başta olmak üzere çok sayıda başlıkta denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine 30 ilçede söz konusu uygulamaları titizlikle gerçekleştirdiklerini ifade ederek, vatandaşın sağlıklı gıdaya ulaşması için çalıştıklarını dile getirdi.

Ramazan ayı öncesi özellikle un ve unlu mamullere yönelik denetim gerçekleştirdiklerinin altını çizen Şahin, habersiz denetimleri sürdüreceklerini vurguladı.