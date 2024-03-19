İzmir Metrosu'nda Seferlerde Gecikme Yaşandı
İzmir Metrosu'nda yaşanan teknik bir nedenden dolayı seferler gecikmeli olarak devam etti. Bu durum istasyonlarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
İzmir Metrosu'nda seferlerde yaşanan gecikme nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşandı.
Sabah saatlerinde metro seferlerinin yavaşlaması, ulaşımda aksamalara neden oldu.
İzmir Metro'dan yapılan açıklamada, "İzmir Metrosu'nda teknik bir nedenden dolayı seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.