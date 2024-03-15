Üye Girişi
Haberler

İzmir Kemalpaşa'da Kimyasal Malzeme Deposunda Yangın Çıktı

Güncelleme:

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan kimyasal malzeme deposunda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çevredeki iş yerleri tahliye edildi ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, kamera kayıtları inceleniyor. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, maddi hasarın boyutu ise henüz belirlenemedi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Sütçüler Mahallesi'nde boya yapımında kullanılan kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler hızla büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Depoda yangın nedeniyle patlamalar yaşandı, çevredeki iş yerleri tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kamera kayıtları inceleniyor

Yangın sahasında incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, gazetecilere açıklama yaptı.

Yangının saat 10.15 itibarıyla çıktığını, depoda plastik ve kimyevi malzemeler olduğu için ara ara patlamalar yaşandığını anlatan Elban, hızla yayılan yangına 16 itfaiye, 3 ambulans, 5 su tankeri ile KBRN aracı ve yardımcı ekiplerle müdahale edildiğini ifade etti.

Vali Elban, "Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak kimyevi ve plastik malzemeler olduğu için belli oranda yanmanın devam ettiğini görüyorsunuz. Yangınla ilgili bizim içimizi rahatlatan şey, Allah'a şükür herhangi bir can kaybının ve yaralının olmayışı, ama büyük maddi hasar var." dedi.

Firma sahiplerine ve çalışanlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Elban, "Şu an, çıkışıyla ilgili herhangi bir neden belli değil. Teknik ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Ayrıca hem firmanın hem de diğer tüm kamera kayıtları el altında tutuluyor. Onlarla ilgili teknik incelemeler devam ediyor. Zannediyorum kısa bir süre içerisinde yangının çıkış sebebiyle ilgili teknik rapor da ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

Elban, depodaki hasarın maddi boyutunun ise henüz belirlenemediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye İzmir Güvenlik İzmir Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hüseyin Aksoy kimdir? CHP Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy kaç yaşında, nereli? Safiye Kesgin kimdir? CHP Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkan Adayı Safiye Kesgin kaç yaşında, nereli? Semih Yıldırım kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Yenişehir Belediye Başkan adayı Semih Yıldırım kaç yaşında, nereli? Cengiz Bölek kimdir? Memleket Partisi Ordu Korgan Belediye Başkan Adayı Cengiz Bölek kaç yaşında, nereli? Kenan Peker kimdir? AK Parti Mersin- Yenişehir Belediye Başkan adayı Kenan Peker kaç yaşında, nereli? Mehmet Erdem kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Sur Belediye Başkan adayı Mehmet Erdem kaç yaşında, nereli? Servet Mutlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Silvan Belediye Başkan adayı Servet Mutlu kaç yaşında, nereli? Erol Mengüç kimdir? CHP Hatay Altınözü Belediye Başkan Adayı Erol Mengüç kaç yaşında, nereli? Servet Mutlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Lice Belediye Başkan adayı Servet Mutlu kaç yaşında, nereli? Kazım Kurt kimdir? CHP Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Kazım Kurt kaç yaşında, nereli? Ali Öz kimdir? AK Parti Mersin- Toroslar Belediye Başkan adayı Ali Öz kaç yaşında, nereli? Abdulhakim Eraslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kulp Belediye Başkan adayı Abdulhakim Eraslan kaç yaşında, nereli? Kadir Berat Özkaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kocaköy Belediye Başkan adayı Kadir Berat Özkaya kaç yaşında, nereli? Hasan Ünal kimdir? CHP Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkan Adayı Hasan Ünal kaç yaşında, nereli? Fatih Akgören kimdir? Zafer Partisi Denizli Sarayköy Belediye Başkan Adayı Fatih Akgören kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title