İzmir Kemalpaşa'da Kimyasal Malzeme Deposunda Yangın Çıktı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan kimyasal malzeme deposunda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çevredeki iş yerleri tahliye edildi ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, kamera kayıtları inceleniyor. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, maddi hasarın boyutu ise henüz belirlenemedi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Sütçüler Mahallesi'nde boya yapımında kullanılan kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler hızla büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Depoda yangın nedeniyle patlamalar yaşandı, çevredeki iş yerleri tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kamera kayıtları inceleniyor
Yangın sahasında incelemelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, gazetecilere açıklama yaptı.
Yangının saat 10.15 itibarıyla çıktığını, depoda plastik ve kimyevi malzemeler olduğu için ara ara patlamalar yaşandığını anlatan Elban, hızla yayılan yangına 16 itfaiye, 3 ambulans, 5 su tankeri ile KBRN aracı ve yardımcı ekiplerle müdahale edildiğini ifade etti.
Vali Elban, "Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak kimyevi ve plastik malzemeler olduğu için belli oranda yanmanın devam ettiğini görüyorsunuz. Yangınla ilgili bizim içimizi rahatlatan şey, Allah'a şükür herhangi bir can kaybının ve yaralının olmayışı, ama büyük maddi hasar var." dedi.
Firma sahiplerine ve çalışanlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Elban, "Şu an, çıkışıyla ilgili herhangi bir neden belli değil. Teknik ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Ayrıca hem firmanın hem de diğer tüm kamera kayıtları el altında tutuluyor. Onlarla ilgili teknik incelemeler devam ediyor. Zannediyorum kısa bir süre içerisinde yangının çıkış sebebiyle ilgili teknik rapor da ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.
Elban, depodaki hasarın maddi boyutunun ise henüz belirlenemediğini sözlerine ekledi.