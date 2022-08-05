İzmir gündem haberleri | İzmir'de 3 eski üsteğmen, sahte kimlikle 'gaybubet evi'nde yakalandı
İzmir gündem haberi... İZMİR'de, 'gaybubet' olarak bilinen FETÖ'nün hücre evlerinde barındıkları, örgütsel faaliyetlerine buralarda devam ettikleri ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları tespit edilen meslekten ihraç 3 üsteğmen, sahte kimliklerle yakalanarak gözaltına alındı.
İZMİR'de, 'gaybubet' olarak bilinen FETÖ'nün hücre evlerinde barındıkları, örgütsel faaliyetlerine buralarda devam ettikleri ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları tespit edilen meslekten ihraç 3 üsteğmen, sahte kimliklerle yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün verdiği talimat doğrultusunda, 'gaybubet' denilen evlerde barınan ve örgütsel faaliyetlerine buralarda devam eden, yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen meslekten ihraç 3 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 eski üsteğmen, üzerlerinde sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise başka ülkeye ait 4 sahte kimlik, 6 bin 359 TL, 17 bin 965 euro, 500 dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.