Son dakika haberleri! İzmir'de makilik alanda yangın Güncel Haberler Son dakika haberleri... İzmir'de makilik alanda yangınİZMİR İzmir'in Kiraz ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'de makilik alanda yangın İZMİR İzmir'in Kiraz ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın saat 14.27'de ilçeye bağlı Umurbey Mahallesi sınırlarında bulunan makilik alanda çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 helikopter, 14 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi Kiraz İzmir 3. Sayfa Genel Güncel Haberler Son Dakika

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