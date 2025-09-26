İzmir'de Tahtalı Barajı'nın Doluluk Oranı Yüzde 4'ün Altında

İZMİR'in içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 4'ün altına düştü. Ekim sonunda Tahtalı Barajı'nın dibinin görüleceğini söyleyen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "2026'da güzel yağışlar bekliyoruz ama bunlar barajları doldurmayacak. Yağışlardan mucize beklenmesin" dedi.

İzmir'de kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyesi, her geçen gün düşüyor. Barajlardaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması için alınan tedbirler kapsamında, 6 Ağustos'tan beri kent genelinde planlı su kesintileri uygulanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) verilerine göre, İzmir'de içme suyunun büyük bir bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 3,91'e düştü. Ürkmez Barajı'nda su seviyesi yüzde 3,76, Balçova Barajı'nda yüzde 6,59, Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 49,99'a geriledi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı yüzde 0,16 olarak kaydedilirken, Gördes Barajı'nda bu yıl hiç su kalmadı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Ekim ayının sonunda Tahtalı Barajı'nın dibini göreceğiz. Barajlardaki su aralık ayının ortasından sonra yükseliyor. Daha aralık ayına çok var. 2026'da güzel yağışlar bekliyoruz ama bu yağışlar barajları doldurmayacak. Yağışlardan mucize beklenmesin" diye konuştu. Prof. Dr. Yaşar, "Tahtalı boşalınca sadece kuyulara saldıracağız. Kuyular da derinlere indi, bu nedenle daha çok ağır metal çekilecek ve su çok daha pahalıya gelecek" dedi.

'SU KESİNTİ SÜRELERİ DAHA DA UZAYARAK DEVAM ETMELİ'

Tahtalı Barajı'nın 2008'de yüzde 2 ile en düşük seviyeyi gördüğünü hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, "2008'de İzmir nüfusu 3 milyon 750 bindi, şu anda 4,5 milyon. 750 bin kişi fazla var ve bu dönem daha kurak geçiyor" dedi. İzmir'de su kesintilerinin yaklaşık 2 aydır sürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Su kesinti süreleri daha da uzayarak devam etmeli. Ekim sonundan sonra 24 saatlik kesintilere gidilebilir. Ancak geç kalındı, suyun geçen sene kesilmeye başlanması gerekirdi. Asıl sorunumuz çeşmeden akan su değil, tarımda kullanılan su. İzmir, tarım sektöründe Türkiye'nin lider şehirlerinden biri, tarıma su verilmezse sıkıntı o zaman başlayacak. Suyu çok dikkatli kullanmamız lazımdı, halen de kullanmıyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Yaşar, şöyle devam etti:

"İzmir'de şu an günlük kişi başı 150 litre su veriliyor. Yaz aylarında bu oran normalde 180 litreydi. Eylül ayında kente günde 750 bin metreküp su verilirken, şu anda 640 bin metreküp veriliyor. Su kesintilerinden ortalama 100 bin metreküp tasarruf sağlanıyor, ancak yeterli değil."