İzmir'de sis nedeniyle uçak seferlerinde iptal ve gecikmeler yaşanıyor.

Kentte gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın bulunduğu Gaziemir ilçesinde de yoğun sis etkili oluyor.

Gece yarısından bu yana gidiş ve geliş olmak üzere 16 uçak seferi iptal edildi. 22 sefer de gecikmeli gerçekleştirildi.