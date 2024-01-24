İzmir'de silahlı saldırı sonucu kaza: Yaralı kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tabancayla yaralanan ve otomobille kaçmaya çalışırken kaza yapan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde meydana gelen kazada, silahla yaralandığı belirlenen R.B, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

R.B, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, R.B'yi yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde dün 34 HIP 327 plakalı otomobilin devrildiği ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, sürücünün silahla sırtından yaralandığı belirlemişti.

Polis yaptığı incelemede, tabancayla otomobilin arkasından ateş edildiğini ve aracın R.B. adına kiralandığını tespit etmişti.

Ayrıca, olayın 9168 Sokak'ta meydana geldiği ve sürücünün olay yerinden kaçarken kaza yaptığı saptanmıştı.