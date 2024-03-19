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İzmir'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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İzmir'in Konak ilçesinde Halkapınar Aktarma Merkezi önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'in Konak ilçesinde 1 kişi silahlı saldırı sonucu öldü, 2 kişi yaralandı.

Halkapınar Aktarma Merkezi önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahla ateşe açması sonucu Çetin Ermiş (71), İ.A. (47) ve Ü.E. (32) yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralan ve hastaneye kaldırılan Çetin Ermiş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ermiş'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, silahlı saldırıyı düzenleyip olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Olay Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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