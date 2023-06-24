İzmir'de Saparmurat Haliyev'in cinayetleri DNA testi sonucu teşhis edildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Saparmurat Haliyev tarafından öldürülerek cesetleri evdeki derin dondurucu ve buzdolabına konan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğin kimlik tespiti için DNA testi tamamlandı. Cenazeler yakınlarınca teslim alınırken, ölenlerin İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Saparmurat Haliyev tarafından öldürülerek cesetleri evdeki derin dondurucu ve buzdolabına konan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğin kimlik tespiti için DNA testi tamamlandı. Cenazeler yakınlarınca teslim alınırken, ölenlerin İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.

Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki 2 katlı evde yaşayan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova ile Ruslan Kerimov adlı erkekten haber alamayan yakınları 18 Haziran'da durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, derin dondurucuda 4 ceset buldu. Evdeki inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tamamen parçalanan cesetlerin kime ait olduğunun tespiti için DNA testi yapıldı.

Haliyev tarafından öldürülen Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova ile Ruslan Kerimov'ın DNA işlemleri tamamlandı. Ölenlerin cenazesi yakınları tarafından dün akşam teslim alınarak defnedilmek üzere İstanbul'a götürüldü. Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova ve Ruslan Kerimov'un bugün öğle vakti Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.