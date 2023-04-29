İzmir'de oto yıkama dükkanına silahlı saldırı: 6 tutuklama

İzmir Karşıyaka'da bir oto yıkama dükkanına yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki oto yıkama dükkanına silahlı saldırıda Mehmet Servan Bayram'ın (32) öldürülüp, 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olay, 22 Nisan günü saat 23.00 sıralarında, Bahriye Üçok Mahallesi Rüştü Şardağ Caddesi'nde meydana geldi. Oto yıkama dükkanının önüne gelen şüpheliler, içeridekilere ateş açtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, arkadaşlarıyla sohbet etmek için gittiği oto yıkama dükkanında kurşunların isabet ettiği Mehmet Servan Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hastanede tedaviye alınan 3 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Mehmet Servan Bayram'ın cenazesi, 23 Nisan'da toprağa verildi.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Eryakşi, Sinan Eryakşi, Taner Akgün, Barış Kardaş, Ferhat Yiğit Bayram ve Süleyman Serdar Gül tutuklandı. Diğer 5 kişi ise serbest bırakıldı.