İzmir'de orman yangını

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.33 sıralarında Taşkesik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan yaptıkları müdahale ile alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR