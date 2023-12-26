İzmir'de öğrenciler geleneksel çocuk oyunlarını öğreniyor

İZMİR'in Konak ilçesindeki Namık Kemal İlkokulu öğrencileri, 'Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu' projesi sayesinde geleneksel çocuk oyunlarını öğrenmeye başladı. Öğrenciler, seksek, istop, mendil kapmaca, ip atlama ve çuval yarışı gibi oyunları ilk kez oynadı. Okul Müdürü Sinan Kayhan, Bu projenin amacı, unutulmuş olan geleneksel çocuk oyunlarını tekrar yaşatmak dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu' projesi kapsamında Namık Kemal İlkokulu'nda istop, çömlek, bızbız, beştaş, altın bilezik, gölge kovalamaca, köşe kapmaca, seksek, tombik, yağ satarım bal satarım gibi birçok geleneksel çocuk oyun, en etkili öğrenme aracı olarak kullanılıyor. Okulun bahçesinde oynatılan geleneksel oyunlar için kılavuz kitap ile videoların hazırlandığını belirten Okul Müdürü Sinan Kayhan, öğrencilerin birçoğunun bu oyunlarla yeni tanıştığını söyledi. Kayhan, Yerini dijital oyunlara bırakan geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması için 'Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu' çalışmalarına başladık. Bu projenin amacı, unutulmuş olan geleneksel çocuk oyunlarını tekrar yaşatmak. Çocuklar, dünyayı oyunla tanıyor. Kendi varlıklarını, becerilerini oyunlar sayesinde tanıyabiliyor. Vakitleri güzel geçiyor dedi. Otizm, ekran bağımlılığı ve dikkat eksikliği gibi sorunların günümüzde giderek yaygınlaştığına dikkati çeken Kayhan, Bu sorunları geleneksel çocuk oyunları sayesinde aşabiliriz. Öğrenciler bu oyunlarla kendilerini ve dünyayı keşfediyor, kuralları öğreniyor. Daha mutlu çocuklar yetiştiğini görmek, bizi daha mutlu ediyor diye konuştu.

'TENEFÜSTE VAKİT GEÇİRMEKTE ZORLANIYORLARDI'

Bahçe zeminine çizdiği karikatürlerle de okulu minik öğrencilere daha fazla sevdirdiklerini belirten Kayhan, Geleneksel oyunlar içinde 70-80 kuşağının yakından bildiği ip atlama, seksek, çuval yarışı, 3 taş oyunu gibi oyunlar var. Oyunların kişi sayısı ve kuralları kılavuz ve videolar sayesinde öğretildi. Çömel kurtul, zımba gibi 100 farklı oyun var. Dönem sonuna kadar bunların hepsini öğretmeyi hedefliyoruz. Çocuklar, teneffüste birbiriyle vakit geçirmekte zorlanıyordu. Teneffüsü sadece yemek yemek, tuvalet ihtiyacını gidermek ile geçirirken bu oyunlarla tanışınca daha mutlu oldular. Bu oyunları yaygınlaştıracağız. Şimdi çok mutlular, biz de onların gülen yüzünü görünce çok mutlu oluyoruz. Teneffüs süresi 15 dakika. Bu zaman diliminde oyuna vakit ayırabiliyor. Zemindeki çizimleri yağlı boya ile kalıcı hale getireceğiz dedi.

'OYUNLAR SAYESİNDE YETENEKLERİM ARTTI'

4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Öykü Özcan, Burada birbirinden güzel oyunlar var. Bazılarını daha önceden biliyordum ama bazılarını burada gördüm. Bu oyunlar sayesinde güzel vakit geçiriyoruz. İp atlama, çember çevirme çok eğlenceli diye konuştu. Öğrencilerden Anıl Veli El (10), Oyunları çok beğendim. Özellikle ip atlamayı sevdim. Teneffüs zili çaldığında oynuyoruz. Arkadaşlarımızla iyi geçiniyoruz dedi. Alya Curah (9) ise Bu oyunlar güzel oldu. Çok mutluyum diye konuştu. Poyraz Ezel (9) Çuval yarışı oyununu bilmiyordum. Çok sevdim. Çuvalın içine girip, zıplaya zıplaya belirlediğimiz çizgiye gitmeye çalışıyoruz. Kazandım derken; Yağız Alp (9) bu oyunları oynayarak kendi yeteneklerini keşfettiğini söyledi. Alp, Oyunlar mükemmeldi. Yeteneklerimi arttırmış oldum. İyi zıplayamıyordum. Ama artık daha yükseğe zıplayabiliyorum diye konuştu. Liva Alsancak (8) da Okulumuzda eğlenceli vakit geçiriyoruz. İstop ve seksek oynadık. Arkadaşlarımla eğlendim dedi.

'BU DEĞERLİ MİRASI GELECEK NESİLLERE AKTARIYORUZ'

Geleneksel çocuk oyunlarının, kültürün kıymetli miraslarından biri olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de yaptığı yazılı açıklamada, Bu oyunlar eğitimin yanı sıra estetik duyguların gelişmesine de katkı yapan oyunlardır. Öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerini desteklerken empati kurma, iletişim becerilerini geliştirme ve dayanışma içinde olma fırsatı sunar. Bu değerli mirası gelecek nesillere aktararak, çocuklarımızın köklerine sahip çıkmalarını ve kendi kültürlerini gururla yaşamalarını sağlamak en büyük hedeflerimizden biridir. Geleneksel çocuk oyunlarının eğitim süreçlerinde daha fazla yer bulması için çaba harcıyoruz dedi.