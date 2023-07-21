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İzmir'de Kaçak Su Ürünleri Avcılığında 2 Tekneye El Konuldu

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İzmir'de yapılan operasyonda kaçak su ürünleri avcılığı yapan kişilere ait 2 tekne ele geçirildi. Teknelerde yapılan aramalarda çeşitli malzemeler bulundu ve İzmir Valiliği tarafından el konuldu. Ayrıca operasyonda 1400 kilogram kara kıllı midye de ele geçirildi.

İzmir'de kaçak su ürünleri avcılığında kullanılan 5 ve 6 metre uzunluğundaki 2 tekneye el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Tuzla Bölgesi'nde yasa dışı balık yemi ve su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda biri 5, diğeri 6 metre uzunluğundaki 2 tekne ele geçirildi. Teknelerde yapılan aramalarda 3 su motoru, 5 yem havuzu, 7 sepet, 10 metre hortum ile 100 metre pinter ağı da bulundu.

Tekne ve malzemelere İzmir Valiliği Yasa Dışı Su Ürünleri ile Mücadele Protokolü kapsamında el konuldu.

Ekipler, İnciraltı Kent Ormanı yakınlarında kaçak şekilde avlanmış 1400 kilogram kara kıllı midye de ele geçirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

İzmir Valiliği İzmir Ege Güncel Haberler

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