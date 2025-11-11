Haberler

İzmir'de İşçiler Sosyal Haklarını Alamadıkları İçin Eylem Başlattı

Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde çalışan işçiler, 3 aydır alacakları sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle Kültürpark'ta oturma eylemi gerçekleştirdi. Genel-İş sendika temsilcileri, işçiler için haklarını talep ederken, belediye eylemin hukuki dayanağının olmadığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden İZELMAN, İZNERJİ ve İZFAŞ çalışanları, 3 aydır biriken sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle oturma eylemi başlattı.

Kültürpark 9 Eylül Kapısı önünde bir araya gelen işçiler, "Sabır taştı, işçi susmayacak, biriken ödemeler yapılsın" yazılı pankartlar taşıdı, slogan attı. İşçiler, daha sonra Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına kadar yürüdü.

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, şirketlerdeki 23 bin işçinin 3 aydır sosyal haklarını alamadığını belirtti.

Belediyenin bazı şirketlerdeki çalışanların fazla mesai ücretlerini ödeyerek diğer çalışanların haklarını görmezden geldiğini savunan Gül, bu durumun iş barışını zedelediğine işaret etti.

Yaşadıkları olumsuzluklara rağmen görevlerinin başında olduklarını vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Kentimizi ayakta tutmak için gece gündüz çalışıyor, alın teri döküyoruz ancak emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Daha da vahimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yıllardır çalışan arkadaşlarımız, farklı birimlerden şirketlere aktarılıp 'havuz' adı altında yaklaşık 300 kişi ücretsiz izne çıkarılmış, maaşsız ve sigortasız bir şekilde açlığa mahkum edilmiştir. Biz emekçiler bunu hak etmiyoruz, asla ve asla kabul etmiyoruz."

Gül, soruna çözüm bulunması için diyalog kapısını her zaman açık tuttuklarını ancak bu süreçte gerekli adımların atılmadığını kaydetti.

Alacakları için sabırla bekleyen emekçilerin borçlarının büyüdüğünü anlatan Gül, "Kredi kartlarımız, kredilerimiz, faturalarımız ödenemez hale geldi. Biz emekçiler olarak taleplerimizi yineliyoruz. Şirkete iade edilen arkadaşlarımız bir an önce işbaşı yaptırılsın. Biz sadaka değil, hak ettiğimiz ücretleri istiyoruz. Fazla mesai ücretlerimiz, ikramiyelerimiz, gıda kartı alacaklarımız ve öğrenim yardımlarımız için derhal bir ödeme takvimi belirlensin. Aksi halde bu cuma günü mesai bitimine kadar oturma eylemimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından belediye binası önünde bir süre oturan işçiler, Kültürpark 9 Eylül Kapısı önüne yürüyerek eylemlerini burada sürdürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden işçi eylemine ilişkin açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediye çalışanlarının başlattığı oturma eyleminin "hukuki veya meşru bir dayanağının" bulunmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, tüm olumsuz koşullara rağmen eylül ve ekim aylarında toplu iş sözleşmesi farklarının da ödendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu doğrultuda yapılan eylemin hukuki veya meşru bir dayanağı bulunmamaktadır. Dayanağı bulunmayan tüm iş ve işlemlere hukuksal sınırlarda yanıt verilecektir." denildi.

Sendika tarafından düzenlenen eylemde "mücadeleden, kavgadan yana" ve "iş ekmek yoksa barış da yok" yönünde atılan sloganların hedefinin İzmir Büyükşehir Belediyesi olmasının talihsizlik olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sendika yöneticisi arkadaşlarımız ya politik bir savrulma içerisindedir ya da emek mücadelesinin kazanımlarını gerçek olmayan politikaların aracı haline getirmektedirler. İzmir Büyükşehir Belediyesinin tüm olanaksızlıklara, tüm ön tıkamalara karşın kente hizmet etme, emekçinin ücretini ödeme çabasını anlamaktan uzak bir sendikal anlayışın, en kısa gecikmede dahi belediyeyi çalışamaz hale getirerek sürekli protesto alanına çevirmenin emek mücadelesine bir katkısı olmayacaktır."

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
