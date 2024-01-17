Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Güzellik Merkezinde Cinayet: Kuaför Bıçaklandı

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Buca ilçesindeki bir güzellik merkezinde çalışan kuaför Sercan Çelik, eşinin başka erkeklerle görüşmesini sağladığı gerekçesiyle bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

İZMİR'in Buca ilçesindeki eşine ait güzellik merkezinde kuaför olarak çalışan Sercan Çelik'i (34) bıçaklayarak öldüren Merih A. (45), adliyeye sevk edildi. Merih A. polisteki ifadesinde Çelik'i, eşinin başka erkeklerle görüşmesini sağlayıp, bu duruma aracılık yaptığını düşündüğü gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi. Çelik'in eniştesi Merdan Doğudan (63) ise Merih A.'nın boşanmak isteyen eşiyle konuşmak için gittiği güzellik merkezinde tartıştığını, kayınbiraderinin ise patronunu korumak için araya girdiği sırada öldürüldüğünü ileri sürdü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Buca ilçesi Menderes Caddesi'nde, bir apartmanın 2'nci katındaki güzellik merkezinde meydana geldi. Bir odada memur olarak görev yapan Merih A. eşine ait güzellik merkezine gitti. Burada çıkan tartışmada Merih A., eşinin çalışanı, kadın kuaförü Sercan Çelik'i boynundan ve göğsünden bıçakladı. Yaralanan Çelik, kaçmaya çalışırken aldığı yaralar nedeniyle merdivenlerde kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde bekleyen cinayet şüphelisi Merih A.'yı suç aleti bıçakla gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çelik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Güzellik merkezine gelen Sercan Çelik'in yakınları sinir krizi geçirdi. Sercan Çelik'in cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli Merih A.'nın polisteki ifadesinde, eşinin başka erkeklerle görüşmesini sağlayıp, bu duruma aracılık yaptığını düşündüğü Sercan Çelik ile konuşmaya gittiğini, çıkan tartışmada da cinayeti işlediğini ve üzgün olduğunu söylediği belirtildi. Merih A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

'ARAYA GİRİP PATRONUNU KORUMAK İSTEMİŞ'

Yakınları, Sercan Çelik'in cenazesini almak için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Çelik'in eniştesi Merdan Doğudan, Merih A.'nın boşanmak isteyen eşiyle konuşmak için güzellik merkezine gittiğini, burada tartışma çıktığını, kayınbiraderinin de patronunu korumak için araya girdiği sırada öldürüldüğünü ileri sürdü. Doğudan, Sercan, çalıştığı iş yerinin sahibi ve cinayet şüphelisinin eşiyle mesai arkadaşıydı. Kadın kocasından ayrılmak istemiş. Araya kıskançlık girmiş. Şüpheli iş yerini basınca Sercan kadını korumak için araya girmiş. Bu sırada kalbinden ve boynundan bıçaklanmış. Sercan yardımsever bir insandı. Cebinde parası olmasın, karnının aç olduğunu söylesen, borç alır sana verir. Çalışanlardan iş yerine yakın bir yerde ekmek alamayacak durumda olan bir kadın olduğunu duyunca her sabah işe gitmeden önce onun ekmeğini bırakırmış. Kendine ait bir iş yeri açma hayali vardı. Arkadaşlarına ve ailesiyle çok düşkündü dedi.

Sercan Çelik'in cenazesi bugün ikindide Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adli Tıp Kurumu Kuaför İzmir İzmir Aile İçi Şiddet Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 17 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 17 Ocak 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 17 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 17 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 17 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Münafikun Suresi ve Türkçe Meali Nedir? Münafikun Suresi Konusu ve Tefsiri Hindistan cevizi yağı faydaları, hindistan cevizi yağının saça faydaları nedir, ne işe yarar? Nasıl uygulanır? 17 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 17 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 17 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 31 Mart Olayı nedir? 31 Mart Olayı ortaya nasıl çıktı, nasıl bastırıldı? 31 Mart Olayı sonuçları nelerdir? Hudeybiye Antlaşması nedir? Hudeybiye Antlaşması maddeleri (şartları) nelerdir? Önemi nedir? Astral seyahat nedir? Astral seyahat nasıl yapılır? Astral seyahat ile ilgili dizi ve filmler Eyüpspor ZTK'dan elendi mi? Beşiktaş Eyüpspor maçı ne oldu, Eyüpspor tur atladı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title