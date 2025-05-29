İzmir'de Grev: Ulaşımda Aksamalar Yaşanıyor

İzmir'de belediye ile Genel İş-Sendikası arasındaki TİS sürecindeki anlaşmazlık nedeniyle greve çıkan İZELMAN ve İZENERJİ'ye bağlı işçiler nedeniyle kentin işlek noktalarında ulaşımda aksamalar meydana geldi. ESHOT'a ait bazı otobüslerin grev nedeniyle sefere çıkmayacağını duyan vatandaşlardan bir kısmı, İZBAN ve İzmir Metro'yu tercih ederek hatlarda yoğunluğa neden oldu. Kent genelinde de alternatif şeritler açıldı. Alternatif ulaşım seferleri ise sıklaştırıldı. Greve çıkan işçiler sabahın erken saatlerinden itibaren belediye hollerinin yer aldığı Kültürpark'ta bir araya gelip, sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı. Yürüyüş kapsamında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

'BİZ HALKIN PARÇASIYIZ'

Eylemde açıklama yapana DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Dışarıda 'İstediğiniz ücret çok' diyorlar. Hayır. Bizim aldığımız maaşlar çok değil, sizin aldığınız ücretler az. Gelin örgütlenelim, sizin ücretinizi de insanca yaşayacak bir seviyeye çekelim. Bu şanlı direnişi İZELMAN ve İZENERJİ işçileri yaratıyor, hepinizi kutluyorum. Biz halkın bir parçasıyız. Hepimiz bu kentin çeşitli ilçelerinde oturuyoruz. Bizi komşumuzla, arkadaşlarımızla karşı karşıya getiren zihniyete 'Dur' diyoruz. Bizden oy isterken, 'Onlar halk, siz işçisiniz' mi diyorlar Yoksa kapımıza mı geliyorlar Biz bu halkın bir parçasıyız. Bizi halktan ayrı tutamazsınız diye konuştu.

'HİÇBİR ARKADAŞIMIZ İŞVERENİN BU ÇAĞRISINA KULAK VERMESİN'

Eylemde açıklamada bulunan DİSKGenel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül ise 5,5 aydır masada mağduriyeti, ekonomik koşulları, kiraları, faturaları anlattık ancak bizi dinlemek yerine belediyenin borçlarını anlattılar. Birbirimizi anlayacağız, buluşacağız ancak bu tekliflerle birbirimizi anlamanın yolu yok. Biz onlara, 'Bu sözleşmeyi masada bitirelim' dedik. İzmir tarihinde bir ilki bugünkü yönetimin bizlere önerdiği teklifler üzerine yaşıyoruz. Onlara da bu mücadeleden geri adım atmayacağımızı söyledik. Bugün arkadaşlarımızı arıyorlar, 'Gelin iş yerine çalışın' diyorlar. 'Korkmayın, toplu sözleşmeden yararlanamazsanız Cemil Başkanımız ek protokol ve bireysel sözleşme yapacak' diye çağrıda bulunuyorlar. Biz de buradan sesleniyoruz; hiçbir arkadaşımız işverenin bu çağrısına kulak vermesin dedi.

'5 AYDIR İŞVERENE SESLENİYORUZ'

DİSKGenel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da TİS'in bu hale gelmesinden basında, kamuoyunda sendikayı sorumlu tuttular. Ama biz 5 aydır işverene sesleniyoruz, '25 yıl TİS yapmış bir iş yerinde yeni bir alışkanlık kazandırmaya çalışıyorsunuz ve bunun zamanı değil' dedik. Defalarca dedik, 23 bin kişiyi ilgilendiren TİS ayda 1 oturumla geçiştirilmeye çalışıldı. Sanki grev günü hiç gelmeyecek zannettiler, hala umurlarında değil. Saat 24.00'ten sonra masaya davet edildik. Masaya oturduk. Anlattılar ama anlamadık. Dün akşam bizim aklımızla dalga geçtiler diye konuştu.

'SENDİKANIN TALEPLERİ MAKUL DEĞİLDİR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da süreçle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdiİzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN ve İZENERJİ tarafından yaklaşık 6 aydır DİSK Genel-İş'le TİS görüşmeleri sürdürüldü, son zamanlarda günde 12 saati bulan toplantılar yapıldı ancak uzlaşma sağlanamadı dedi. Sendikanın taleplerinin makul olmadığını söyleyen Başkan Tugay, Ülke halkının, kent halkının zor koşullarda yaşadığı, belediye bütçesinin yok edildiği bir ortamda bu talebin karşılanması da mümkün değildir, gerçekçi değildir, makul değildir, kamucu değildir, dayanışma ruhuna uygun değildir. Ancak grev bir haktır, demokratik hayatın bir parçasıdır, sendikalarımızın grev çağrısı ve çalışanlarımızın bu çağrılara uyarak greve katılmaları hukuki haklarıdır açıklamasında bulundu.