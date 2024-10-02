İzmir'de Emlak İlan Fiyatları İçin Ceza Uygulandı

İZMİR Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı yönündeki haberler üzerine emlak ilan fiyatında fahiş artışına giden emlak işletmelerine para cezası kesildiğini belirterek hem konut sahiplerini hem de vatandaşları yeni bir sözleşme yapmaları yönünde uyardı. Güleroğlu, "Mal sizin, fiyatınızı artırabilirsiniz ama yeni bir sözleşme yapmalısınız. Meslektaşlarıma da fiyat artışlarında, kesinlikle mal sahibinin yazılı onayını almaları gerektiğini söylüyorum. Aksi takdirde bunu ispatlayamazsanız ilanı veren kişi olarak bu konuda siz ceza yersiniz" dedi.

Ticaret Bakanlığı konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağı yönündeki haberler üzerine, emlak ilan fiyatında fahiş artışına giden 117 emlak işletmesine 100'er bin TL idari para cezası uyguladı. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, son dönemlerde kredi faiz oranlarının düşeceği söylentisinin piyasayı hareketlendirdiğini söyleyerek konut fiyatlarının yukarı çıkmasının beklendiğini kaydetti. Son iki yıldır yeni inşaatların yüzde 70 oranında azaldığını anlatan Güleroğlu, vatandaşların konut kredisi kullanamamasına bağlı olarak yeni ev üretilmediğini söyledi. Konut piyasasına talebin doğru orantıda düşmesi sebebiyle müteahhitlerin yeni konut üretmediğini belirten Güleroğlu, "Mevcutlar da yetmiyor. Çünkü İzmir göç alan bir yer. Büyükşehirlerde bu dezavantaj var. Bu söylentiler bile rakamların yukarı çıkmasını tetikler. Mal sahibi, 'Benim yerim 5 liraysa 7 lira yapın, 8 liraysa 9 yapın' gibi taleplerde bulunuyor" diye konuştu.

'KESİNLİKLE MAL SAHİBİNİN YAZILI ONAYI OLMALI'

"Bir emlakçı malın satılmasını ister. Biz malın ortağı da sahibi de değiliz. Ama yapılan ufak bir hatada benim emlakçım cezalandırılıyor" diyen Mesut Güleroğlu, "Türkiye'de 117 tane geçen ay fahiş fiyat üzerinde ilan giren meslektaşımın canı yandı. 100 bin liraya yakın para cezası ödediler. Mal sahibi ile aramızdaki örneğin 5 milyon lira üzerinden yapılan sözleşmeyi mal sahibi 7 milyon liraya çıkarmak istediğinde biz de aramızdaki hukuka göre rakamı yükseltebiliyorduk. Ama şimdi bunu yaptığımızda maliye mal sahibini arıyor, cezanın kendisine kesilmesini istemeyen vatandaş, 'Ben artırmadım, emlakçı arttırmış' diyebiliyor. Bu para cezası emlakçıya kesiliyor. Benim uyarım; mal sizin fiyatınızı arttırabilirsiniz ama yeni bir sözleşme yapmalısınız. Meslektaşlarıma da fiyat artışlarında, kesinlikle mal sahibinin yazılı onayını almaları gerektiğini söylüyorum. Aksi takdirde bunu ispatlayamazsanız ilanı veren kişi olarak siz bu konuda ceza yersiniz. Mal sahibi yurt dışında bile olsa resmi mailinden ada, pafta, parseli belirterek, dairenin fiyat artışını onaylatın. Vatandaşın mail adresi yoksa WhatsApp mesajı da yeterli olur. Üyelerimiz bunları çıkartıp dosyasına koyduğunda canları yanmaz" dedi.

'KAÇAK PAZARLAMAYA SON'

Taşınmaz ticaretinde 15 Eylül'de uygulanmaya başlanan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (Eids) Yetki Doğrulama Uygulaması ile ilgili de bilgi veren Güleroğlu, vatandaşların yasa gereği emlakçı ile aralarında yaptıkları sözleşmeyi e-devlet üzerinden doğrulayabileceğini belirterek, "E-devlet'e girildiğinde kullanıcının karşısına emlak firması çıkar. Kullanıcı firma ismine girip ilanı pazarlama yetkisi verir. Bu satış yetkisi değildir. Bu doğrulamayı yaptığınızda ben sizin ilanınızı elektronik ortamda verebilirim. Hem elinizde belge var hem elektronik doğrulama yaptınız. Fiyat artışında yazılı onay almak zorundasınız" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir kamu spotu yayınlayarak doğru bilgiyi vatandaşlara ulaştırabileceğini söyleyen Güleroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Eylül'de uygulama başladı. Biraz yumuşak bir geçiş var. 31 Aralık'tan sonra Eids doğrulaması yapılmayan hiçbir ilan yayınlanmayacak. Kaçak çalışanlar, daire pazarlayıp hizmet bedeli almak istiyordu. Bundan sonra ilanı siz, eşiniz, çocuğunuz ya da babanız verebilir birinci ve ikinci derece yakınlarınız olarak. Onun haricinde sadece emlakçıya yetki verebilirsiniz. Aksi takdirde bir kişi gelip 'Sizin malınızı satayım' deyip ilan giremez. Bu düzenleme meslektaşlarımızı koruyor, dolandırıcılığı önlüyor. Öğrenciler İzmir'de ev kiralıyor. Kapora gönderen bir öğrenci ertesi gün aynı numaradan kişiye ulaşamıyordu ya da uygun fiyatlı bir ev gören kişi 200 bin liraya kadar kapora gönderiyor ama sonra aynı numaraya ulaşamayabiliyordu. Bunun önü tamamen kesilecek. İlan doğrulama yapılmayan hiçbir ilan yayınlanmayacak. Kaçak göçek iş ortadan kalkmış olacak. Vatandaş da gönül rahatlığıyla o ilanlarla alışveriş yapabilecek."