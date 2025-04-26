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İzmir'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

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İzmir'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda, 13 şüpheliden 11'i tutuklandı. Operasyonda 1.3 milyon lira ve altın ele geçirilirken; 2 şüpheli de serbest bırakılarak sınır dışı edilecek.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 11'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Geçmiş dönemde DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten, sosyal medyadan örgüt propagandası yapan ve DEAŞ'a fon topladığı belirlenen 12'si Suriye uyruklu 15 şüphelinin yakalanması için geçen salı günü polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 13 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 1 milyon 316 bin 110 lira, bir miktar altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüphelinin 11'i tutuklandı. Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan 2 Suriye uyruklu şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Operasyon kapsamında henüz yakalanamayan 2 şüpheli ile ilgili arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İzmir'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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