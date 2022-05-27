İzmir'de bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

AA - Haydar Toprakçı - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'de bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Bayraklı'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bayraklı'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Aytaç Özgön (35) ile Sinan D. (22) arasında Çiçek Mahallesi Gazi Meydanı'nda bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan D. Aytaç Özgön'ü bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Özgön, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özgön'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheli Sinan D'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

AA / Haydar Toprakçı - Güncel

İzmir, Gazi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title