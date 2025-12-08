Haberler

İzmir'de belediye iştiraki üç şirketin işçileri eylem yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ çalışanları, kasım ayı maaşlarının eksik ödenmesine tepki olarak eylem düzenledi. İşçiler, 'Sadaka değil hakkımızı istiyoruz' pankartı açarak durumu protesto etti. Sendika lideri Savaş Atalay, belediye yönetimine maaşların tam ve zamanında ödenmesi çağrısında bulunarak sorunların çözülmemesi halinde eylemlerin süreceğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ çalışanları, kasım ayı maaşı ve sosyal haklarının eksik ödenmesi nedeniyle eylem yaptı.

Gaziler Caddesi'ndeki Belediye-İş Sendikası binası önünde bir araya gelen işçiler, "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz" yazılı pankart açtı, slogan attı.

Belediye-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, sendika binası önünde gazetecilere, maaşların eksik ödenmesiyle işçilerin borç yükü altında kaldığını ve çaresizliğe itildiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunan Atalay, şunları kaydetti:

"Bu kentin yükünü sırtlayan emekçilere ücretlerini tam ve zamanında ödemek hem yasal hem insani görevinizdir. Sizden fazlasını değil, yalnızca görevinizi yerine getirmenizi istiyoruz. Maaşların eksik ödenmesi gibi bir uygulamadan derhal vazgeçin. Aksi halde bilin ki her sabrın bir sınırı vardır. Emekçinin sabrını zorlamayın. Önceliği emekçiye, alın terine, emeğin kutsallığına verin. Belediye emekçilerinin ücretlerini eksiksiz ve zamanında ödeyin."

Atalay, sorunların çözülmemesi halinde eylemlerin süreceğini ifade etti.

Kentte sabah saatlerinde, belediyenin diğer iştirakleri İZELMAN, İZENERJİ, İZFAŞ, İZTEK ve EGEŞEHİR çalışanları da kasım ayı maaşlarını eksik yatırılması, maaşa ilave sosyal haklarının ise 4 aydır ödenmemesi nedeniyle iş bırakmış, çıplak ayak eylemi gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Kartalkaya'daki otel yangını davasında gerekçeli karar açıklandı: Yöneticiler yangını misafirlere haber vermedi

78 vatandaşımızın can verdiği olayda gerekçeli karar açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı

Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu için karar verildi
Gelinin nikahlarını kıyan kadın memura hareketi olay oldu: Çok saygısızca

Gelinin nikah memuruna yaptığı büyük tartışma yarattı
Çalışanlara müjde! İzinler artıyor, çalışmada sona gelindi

Çalışanlara müjde! İzinler artıyor, çalışmada sona gelindi
Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı

Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı
Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı

Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu için karar verildi
Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı

Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı
10 yaşındaki Amir'i toprağa gömülü halde bulan görevli o anları anlattı: Üzerinde kaya kadar büyük 7 taş vardı

Amir'i toprağın altında bulan görevli kan donduran detayı anlattı
Liverpool'da büyük kriz! Mohamed Salah kadroya alınmadı

Liverpool'da Salah krizi! Son gelişmeye inanamayacaksınız
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardından gelen iddia vahim

Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
Gece üşümesin diye dükkanına davet ettiği arkadaşını sabah ölü buldu

Üşümesin diye iş yerine aldı, sabah ölü bulundu
Profesörün '6.4'e hazır olun' dediği Antalya'da art arda 2 korkutan deprem

Şehirde korku tavan yaptı! Profesör gece yarısı açık açık uyarmış
Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayından damat adayına tokat

Daha neler göreceğiz! Yayını izleyenler "Yok artık" dedi
Otizmli öğrenciler okulda iple bağlandı, MEB hemen harekete geçti

Okulda rezil görüntüler! MEB hemen harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.