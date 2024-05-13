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İzmir'de asayiş uygulamalarında yakalanan şüphelilerden 86'sı tutuklandı

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İzmir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında yakalanan şüphelilerden 86'sı tutuklandı. Denetimlerde çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve çalıntı araç ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticareti, bulundurma ve kullanma suçlarından da işlem yapıldı.

İzmir'de asayiş uygulamalarında yakalanan şüphelilerden 86'sı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 21 tabanca, 5 pompalı tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 1300 gram narkotik madde, 2 bin 477 uyuşturucu hap, ???????2 çalıntı araç, 4 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 86'sı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan uyuşturucu madde ticaretinden 11, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanmaktan 195, yoklama kaçağı 392 kişiye de işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Güvenlik Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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