İzmir'de Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüden Kaynaklanan Kaza Davası Başladı

Ehliyetsiz ve alkollü olarak kullandığı araçla motosiklete çarparak Sude Solak'ın yaralanmasına, Dilara Aldanoğlu'nun da yatağa bağımlı hale gelmesine neden olan İsa Eyice, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

İZMİR'de, ehliyetsiz ve alkollü olarak kullandığı araçla, motosikletine çarptığı Sude Solak'ın (22) yaralanmasına, Dilara Aldanoğlu'nun (25) da yatağa bağımlı hale gelmesine neden olan İsa Eyice'nin (27) 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada, Aldanoğlu'nun avukatı Gökay Başar, olayda olası kasıt bulunduğunu; Solak'ın avukatı Zafertuğ Saburlu ise, fren izinin bulunmaması ve motosiklete ortadan çarpması nedeniyle Eyice'nin kasten çarpmış olabileceğini belirtip, ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını talep etti.

Kaza, 31 Aralık 2021'de, Erzene Mahallesi 10 Sokak'ta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü İsa Eyice'nin kullandığı 35 BAF 500 plakalı hafif ticari araçla, Sude Solak'ın kullandığı 35 AUD 304 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı motosiklet sürücüsü Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu, motosikletten fırladı. Hafif ticari aracın ön camına çarpan motosikletteki iki arkadaş yaralandı. Çevredekiler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Solak ve Aldanoğlu'nu Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Solak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Beyin travması ve buna bağlı kanama geçiren ağır yaralı Dilara Aldanoğlu, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olan Aldanoğlu, 7,5 ay hastanede tedavi gördü. Aldanoğlu'nun tedavisine daha sonra evinde devam edildi. Hemşirelik eğitimi alan, mezunu olduğu Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Aldanoğlu'nun yılbaşında ailesine sürpriz yapmak için İzmir'e geldiği belirtildi. Kazadan sonra gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen hafif ticari araç sürücüsü İsa Eyice, serbest bırakıldı.