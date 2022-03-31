İZMİR'DE 72 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

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İZMİR'DE 72 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Bornova ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde 65 sikke ve 7 obje ele geçirildi.

BORNOVA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilde 65 sikke ve 7 obje ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Eğridere Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu. İçinde iki şüphelinin olduğu otomobilde yapılan aramada, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait 65 sikke ve 7 tarihi obje ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

İZMİR'DE 72 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

İZMİR'DE 72 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bornova, Güncel, Haberler

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