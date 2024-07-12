300 milyon TL'lik dolandırıcılık! İntihar etmeye çalışan banka müdürü tutuklandı
İzmir'n Seçil Erzan'ı olarak tanınan ve yüksek kar vaadiyle iş, spor dünyasından 10 kişiyi 300 milyon TL dolandıran özel bir bankanın İzmir Bornova Şube Müdürü Hatice Özalp, intihar girişiminde bulunduktan sonra psikiyatri servisine yatırılmıştı. Taburcu edildikten sonra gözaltına alınan Özalp, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubeleri ekiplerince gözaltına alınan bir bankanın şube müdürü Hatice Ö'nün yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğindeki tedavisi tamamlandı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hatice Ö, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Hatice Ö. savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı.
NE OLMUŞTU?
Hatice Özalp, iddiaya göre yüksek kar vaadi ile banka müşterileri adına oluşturduğu sözde altın fonu ile spor kulübündeki bazı yöneticilerden ve kentin tanınmış işadamlarından 300 milyon liranın üzerinde para topladı. Mağdurlar, kendi banka hesapları üzerinden kuyumcu S.Ç.'nin şirketinden altın ve döviz alım satımı yapıldığından habersiz olduklarını öne sürdü.
İLAÇ İÇEREK İNTİHARA KALKIŞTI
Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö. hakkında 27 Haziran'da gözaltı kararı çıkarıldı. Yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içip intihar girişiminde bulunduğunu belirledi.