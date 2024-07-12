Üye Girişi
Haberler

300 milyon TL'lik dolandırıcılık! İntihar etmeye çalışan banka müdürü tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'n Seçil Erzan'ı olarak tanınan ve yüksek kar vaadiyle iş, spor dünyasından 10 kişiyi 300 milyon TL dolandıran özel bir bankanın İzmir Bornova Şube Müdürü Hatice Özalp, intihar girişiminde bulunduktan sonra psikiyatri servisine yatırılmıştı. Taburcu edildikten sonra gözaltına alınan Özalp, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubeleri ekiplerince gözaltına alınan bir bankanın şube müdürü Hatice Ö'nün yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğindeki tedavisi tamamlandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hatice Ö, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Hatice Ö. savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı.

300 milyon TL'lik dolandırıcılık! İntihar etmeye çalışan banka müdürü tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Hatice Özalp, iddiaya göre yüksek kar vaadi ile banka müşterileri adına oluşturduğu sözde altın fonu ile spor kulübündeki bazı yöneticilerden ve kentin tanınmış işadamlarından 300 milyon liranın üzerinde para topladı. Mağdurlar, kendi banka hesapları üzerinden kuyumcu S.Ç.'nin şirketinden altın ve döviz alım satımı yapıldığından habersiz olduklarını öne sürdü.

300 milyon TL'lik dolandırıcılık! İntihar etmeye çalışan banka müdürü tutuklandı

İLAÇ İÇEREK İNTİHARA KALKIŞTI

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö. hakkında 27 Haziran'da gözaltı kararı çıkarıldı. Yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içip intihar girişiminde bulunduğunu belirledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Seçil Erzan Hatice Özalp İzmir Banka Spor İzmir Suç Hukuk Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
500

Yorumlar (1)

Koray GENÇ:

Keşke teşebbüsünü başarabilseydi

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title