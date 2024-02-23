Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 11 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Güncelleme:

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir depoda kaçak akaryakıt imal edildiği bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Depoda 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title