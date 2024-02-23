İzmir'de 11 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir depoda kaçak akaryakıt imal edildiği bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.
Depoda 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.