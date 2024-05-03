İzmir'de 1046 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı geçiş yapmak isteyen 1046 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında nisan ayında 8 ilçede operasyon düzenledi. Operasyonlarda; yasa dışı geçiş yapmak için hazırlık yaptıkları belirlenen 1046 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 21'i tutuklandı.
İzmir'de nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı geçiş yapmak isteyen 1046 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında nisan ayında 8 ilçede operasyon düzenledi.
Operasyonlarda; yasa dışı geçiş yapmak için hazırlık yaptıkları belirlenen 1046 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 21'i tutuklandı.