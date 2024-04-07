İzmir Çeşme açıklarında lastik botta 6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta 6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan hareketli lastik botta 6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.