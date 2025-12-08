İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Zonguldak'taki İşçi Eylemi Açıklaması

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Zonguldak 'ta, İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin maaş ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle başlattığı 'çıplak ayak' eylemine dair açıklama yaptı. Tugay, "Belediyeler ekonomik açıdan sıkıntı yaşıyor. Biz de bu ay SGK'den ekstra muamele gördük. Ondan dolayı kısa süreli bir ekonomik sıkıntı yaşadık. Birkaç gün içinde çözüleceğini söyledim ama arkadaşlarımız öyle bir karar almışlar, ben saygı duyuyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Cemil Tugay, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Önder Okay ile birlikte 'Yerel Yönetimler Sağlık ve Medya' konulu panel için Zonguldak'a geldi. Maden Müzesi'ni ve partisinin il başkanlığını ziyaret eden Tugay, Zonguldak Belediyesi ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'UZUN SÜRECEK BİR ŞEY DEĞİL'

İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin maaş ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle 'çıplak maaşa karşı çıplak ayakla yürüyoruz' pankartıyla yaptıkları eylemi değerlendiren Cemil Tugay, "Belediyeler ekonomik açıdan sıkıntı yaşıyor. Biz de bu ay SGK'dan ekstra muamele gördük. Ondan dolayı kısa süreli bir ekonomik sıkıntı yaşadık. Diyebileceğim bir şey yok. Sonuçta mümkün olan en hızlı şekilde sorunu çözmek için gerekeni yapıyoruz. Birkaç gün içinde çözüleceğini söyledim ama arkadaşlarımız öyle bir karar almışlar, ben saygı duyuyorum. Uzun sürecek bir şey değil. Oluyor aile içinde böyle şeyler çözüyoruz" diye konuştu.

Daha sonra panelin yapılacağı Belediye Kültür Merkezi'ne giden Cemil Tugay buradaki konuşma yaptı. Koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılacak bütçenin tedavi harcamalarından çok daha ucuza geldiğini ve devletin ekonomik yükünü hafifleteceğini belirten Tugay, şöyle konuştu:

"Belediyelere sağlık yetkileri verilirse, çok rahat mahallelerde küçük merkezler açabilirler. Bunlar ruh sağlığı danışmanlığı verebilir. Üreme sağlığı, ağız diş sağlığı alanında hizmetler verebilir. Beslenme ve obezite karşıtı programları insanlara anlatabilir. Bizim Eşrefpaşa Belediye Hastanemiz 117 yıllık bir kurum, 1950'li yıllarda belediyeye geçmiş durumda daha önceden bir devlet hastanesi pozisyonundayken. Burada 6 ayda 1020 tane psikolojik danışmanlık vermişiz. 1000'den fazla üreme sağlığı konusunda danışmanlık hizmeti vermişiz. Gezici diş sağlığı aracımızdan 10 binden fazla insan faydalanmış. Evde sağlık hizmetimizle ciddi sayıda insana destek oluyoruz. 35 branşta poliklinik hizmeti veriyoruz. Parası olmayan sağlık güvencesi olmayan birisi geldiğinde, 'Niye bu hastaneye geldin' denmiyor bizde. Acil servis başta olmak üzere tüm servislerde hizmetimizi veriyoruz. Sosyal hizmet kapsamında bir masrafı varsa bunu belediye olarak biz üstleniyoruz. O nedenle Türkiye için bir ilham kaynağı olabilir diye düşünüyorum. Maalesef yeni hastane açmak için başvursak şu an bakanlık ruhsat vermiyor."