İzmir Barosu, Seçim ve Sandık Güvenliği İçin Kriz Masası Oluşturdu

HABER: ECE AZAK – KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime sayılı günler kala ' seçim ve sandık güvenliği'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İzmir Barosu'nda yurttaşın oyunun sandığa doğru yansıması için bir kriz masası oluşturduklarını belirten Yılmaz, "Kalabalık bir avukat grubumuz olacak. Ayrıca ilçelerde adliyelerde bulunan baro odalarında meslektaşlarımız olacak. Eğer bir sandıkta, okulda ya da bölgede nerede bir olumsuzluk varsa bu alanlara hukuken müdahale etmek üzere hazır olacaklar" dedi. Yurttaşlara sandığa gitmeleri çağrısında da bulunan Yılmaz, seçmenin oyuna ve sandığına da sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi.

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine günler kala, ' seçim ve sandık güvenliği'ne ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Başkan Yılmaz, İzmir Barosu'nda bir kriz masası oluşturduklarını belirterek, şunları söyledi:

"31 Mart yerel yönetimlerle ilgili seçimlerin yapılacağı bir süreç ve o gün itibarıyla İzmir Barosu'nun da daha geçmişten başlayan çalışmalarının bir devamını hayata geçireceğiz. 2023 Mayıs seçimlerinde yaptığımız bir uygulama vardı. Bu uygulama her okula, her sandığa bir meslektaşımızı müşahit ya da görevli olarak gönderiyoruz. Bütün partilere açık bir çalışma yapmıştık ve gelen partilerden arkadaşlara da müşahit kartlarını vermiştik. Bizim şimdiki uygulamamız yine seçim güvenliğiyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yapılması gereken ve amaçladığımız şu aslında. Bu yapılan seçmenin iradesinin sandığa doğru yansımasını bir şekilde hukukçular olarak orada bulunmak suretiyle değerlendirmek, bir yanlışın yapılmasının önüne geçmek. Yani burada A, B, C partilerinden bahsetmiyoruz. Burada yurttaşın oyunun sandığa yansımasında bir hatanın olmaması ya da buna benzer yanlışlıkların yapılmasının önüne geçilmesini amaçlıyoruz. Biz İzmir'de 31 Mart günü baromuzda bir kriz masası oluşturuyoruz. Kalabalık bir avukat grubumuz olacak. Ayrıca ilçelerde adliyelerde bulunan baro odalarında meslektaşlarımız olacak. Eğer bir sandıkta, okulda, ya da bölgede, nerede bir olumsuzluk varsa bu alanlara müdahale etmek ve o alanlarda görev yapmak üzere hazır olacaklar. Merkezde de İzmir'de baromuzun binasında yine talep halinde ilgili okullara ya da bölgelere yönlendireceğimiz meslektaşlarımız olacak. Bütün çalışmalarımızı bu yönde yaptık."

"YURTTAŞIN DEMOKRATİK KATILIMI OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ BU SEÇİMLERDE, İRADESİNİ DOĞRU TESPİT ETMEK VE BU İRADENİN SANDIĞA YANSIMA BİÇİMİNİ DE HUKUKA UYGUN HALE GETİRMEK GEREKİYOR"

Çalışmalarını yurttaşın oyunun sandığa doğru yansıması için titizlikle yürüttüklerini belirten Yılmaz, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı bölgelerde birtakım sıkıntıların olabileceği yönünde duyumlar var. Bu duyumlara bağlı olarak hukuken müdahale edilmesi, farklı bir anlamda söylemiyorum. Yani yurttaşın hakkının, oyunun, doğru yansımasının temini için yapılan bir çalışma bu; sadece A partisi, B partisi için değil. Gerçekten o oy sandığa doğru yansır, birleştirme tutanakları doğru tutulursa herhangi bir sorunla karşılaşacağımızı sanmıyoruz ama İzmir'in genel bir yapısı var. Bu yapı çerçevesinde de burada bulunmak isteyen farklı anlayışlar olabilir. Bu anlayışların vatandaşın oyunu başka alanlara devşirmesine izin vermeyeceğiz. Biz bunun çabası içerisindeyiz. Doğru neyse, hukuka uygun neyse onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani yurttaşın belki beş yılda bir, dört yılda bir en azından demokratik katılımı olarak gördüğümüz bu seçimlerde iradesini doğru tespit etmek ve bu iradenin sandığa yansıma biçimini de hukuka uygun hale getirmek gerekiyor. Yani bir trafoya kedi kaçmasın, elektrikler sönmesin ya da başka bir şey olmasın."

"BİZ SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANINCAYA KADAR BUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

2023 yılının mayıs ayında genel seçimlerin yapıldığını hatırlatan Başkan Yılmaz, "Bu üçüncü seçim. Bu seçime biraz daha sanki ilgi az gibi görünüyor ama İzmir'de sandığa yansıyan oylar hep ciddi oranda yüksek olmuştur. Yurttaşın ilgisi de son ana kadar devam eder. O yüzden biz seçim sonuçları açıklanıncaya kadar bunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

"YURTTAŞIN OYUNA VE SANDIĞINA SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUZ"

Başkan Yılmaz, yurttaşlara sandığa gitmeleri çağrısında da bulunarak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yurttaşın mutlaka sandığa gitmesi gerekiyor. Evlerimizde oturmayalım. Sandıklara koşalım. Oylarımızı kullanalım ve yurttaş olarak da kullandığımız sandıkta sonuçlar açıklanıncaya kadar düzenleninceye kadar oradan ayrılmayalım. Çünkü yurttaşın kullandığı oyu ile ilgili her sözü söyleme hakkı vardır. Yani biz her şeyden önce yurttaşın kendisinin oyuna ve sandığına sahip çıkmasını istiyoruz. Lütfen, Pazar günü hepimiz oyumuzu kullanmak için sandıklara gidelim."