İzmir Balçova'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Haberler

İzmir Balçova'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı İzmir'in Balçova ilçesinde bu akşam çıkan orman yangını 2 uçak ve 2 helikopterin de müdahale çalışmalarına katılmasıyla yaklaşık 3 saatte söndürüldü. İzmir'in Balçova ilçesinde bu akşam çıkan orman yangını 2 uçak ve 2 helikopterin de müdahale çalışmalarına katılmasıyla yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Balçova Teleferik civarında bu akşam saat 20.00 civarında çıkan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mücadelesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Toplam 30 arazöz, 14 su tankeri, 2 uçak, 2 helikopter ve 5 dozerin katıldığı çalışma ile yangın 22.40 sıralarında söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. ANKA / Güncel Güncel Haberler

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