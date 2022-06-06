İzmir Balçova'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Haberler

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İzmir Balçova'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ANKA - Güncel
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İzmir Balçova'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Balçova ilçesinde bu akşam çıkan orman yangını 2 uçak ve 2 helikopterin de müdahale çalışmalarına katılmasıyla yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

İzmir'in Balçova ilçesinde bu akşam çıkan orman yangını 2 uçak ve 2 helikopterin de müdahale çalışmalarına katılmasıyla yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Balçova Teleferik civarında bu akşam saat 20.00 civarında çıkan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mücadelesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Toplam 30 arazöz, 14 su tankeri, 2 uçak, 2 helikopter ve 5 dozerin katıldığı çalışma ile yangın 22.40 sıralarında söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

ANKA / Güncel

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