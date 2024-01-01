İzmir Açıklarında 87 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir açıklarında illegal yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 87 düzensiz göçmen yakalandı, Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botlardaki 87 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 47 düzensiz göçmeni kurtardı.