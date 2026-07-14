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İyi Partili Usta'dan Nükleer Enerjide Vergi İstisnasına Tepki: Bunun Bedelini Yine Millet Ödeyecek

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İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, nükleer enerji yatırımlarında vergi istisnası düzenlemesini eleştirerek, bunun yanlış dış politika ve Rusya'ya bağımlılık ilişkisinin sonucu olduğunu, bedelini milletin ödeyeceğini söyledi.

(TBMM) - İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, nükleer enerji yatırımlarında vergi istisnası düzenlemesine, "Bu tablo, yıllardır sürdürülen yanlış dış politikanın ve Türkiye'nin Rusya karşısında içine sokulduğu bağımlılık ilişkisinin sonucudur. Bunun bedelini yine millet ödeyecek" diyerek tepki gösterdi.

İYİ Parti Samsun milletvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon'unda kabul edilen, nükleer enerji santrali yatırımlarında sözleşme ve diğer yatırım belgeleri damga vergisinden istisna tutulmasına ilişkin düzenlemeyi eleştirdi.

Usta, komisyonda bugün son dakika önergesiyle Türkiye'nin milyarlarca dolarını ilgilendiren bir düzenlemenin "apar topar" geçirildiğini kaydetti. Akkuyu Nükleer Güç Santral'inin temel anlaşmalarının yıllar önce imzalandığını hatırlatan Usta, "Projenin hukuki altyapısı zaten tamamlanmıştı. Buna rağmen, kamuya maliyetinin ne olacağı açıklanmadan milyarlarca dolarlık yeni avantajlar sağlandı" dedi. Usta, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu tablo, yıllardır sürdürülen yanlış dış politikanın ve Türkiye'nin Rusya karşısında içine sokulduğu bağımlılık ilişkisinin sonucudur. Bunun bedelini yine millet ödeyecek. Daha da çarpıcı olan yöntemdir. Toplantıda bulunan bürokratlar, bu kanun teklifi üzerinde bir aydır çalıştıklarını söyledi. Madem bir aydır hazırlanıyordu, milyarlarca dolarlık sonuç doğurabilecek bu düzenleme neden son dakika önergesi olarak Komisyonun önüne getirildi? Çünkü bu düzenlemenin etki analizi yapılmasın, kamuoyu tartışmasın, milletvekilleri ayrıntıları inceleyemesin istediler. Milletin milyarlarca dolarını ilgilendiren kararlar, son dakika manevralarıyla değil, şeffaflıkla, hesap verebilirlikle ve millet adına denetlenerek alınmalıdır."

Kaynak: ANKA
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