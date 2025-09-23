ABD Ürünlerindeki Ek Vergiler Kaldırıldı

Haber : Halil YATAR Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, ABD menşeli bazı ürünlerde 2018'den bu yana uygulanan ek vergilerin kaldırılmasına ilişkin "Amerika'dan gelecek her şey artık ek vergisiz gelecek. Pirinçteki ek vergi de kaldırıldı. Alkol için yüzde 80'den az olan yani saf alkol değil tüketilen içki manasındaki alkolden yüzde 70'lik vergiyi tamamen kaldırdılar. Anlaşılan içkiye karşı olan AKP iktidarı Amerika'dan gelecek içkiye karşı değil. Bu aynı zamanda ' Rusya ve Çin ile ortaklık yapalım' diyen Devlet Bey'e Sayın Cumhurbaşkanı 'Biz Amerika'yla ortak olacağız' demiş, meseleyi bitirmiş" dedi.

İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Resmi Gazete'de yayımlananarak yürürlüğe giren ABD menşeli bazı ürünlerde 2018'den bu yana uygulanan ek vergilerin kaldırılması kararına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Ulusoy, bu kararnamenin Türk çiftçisini ve sanayicisini olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti.

"Amerika'dan gelecek her şey artık ek vergisiz gelecek"

Tek adam rejimine geçilmeden önce Binali Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde ABD'ye ek vergilerin konulduğunu hatırlatan Ulusoy, "O zaman da 'Amerika'yla mücadele ediyoruz' sloganıyla bu vergileri koymuşlardı. Kabuklu meyvede, yani fındık, ceviz, badem, kestane, Antep fıstığı gibi ürünlerdeki tüm ek vergiler kaldırıldı. Amerika'dan gelecek her şey artık ek vergisiz gelecek. Pirinçteki ek vergi de kaldırıldı. Alkol için yüzde 80'den az olan yani saf alkol değil tüketilen içki manasındaki alkolden yüzde 70'lik vergiyi tamamen kaldırdılar. Anlaşılan içkiye karşı olan AKP iktidarı Amerika'dan gelecek içkiye karşı değil. Ona ayrı bir avantaj sağlıyor gibi" diye konuştu.

" Şimdi yurt dışından tütün getiriyoruz"

Türkiye'nin tütün üretiminde geldiği noktaya dikkat çekerek sözlerine devam eden Ulusoy, "Şimdi yurt dışından tütün getiriyoruz. Bizim eski dönemlerimizde dünya sigara markaları içinde Türk tütünü tercih edilirdi. Çok kıymetli bir tütündü. Tüm bu avantajlarımızı kaybettik. Maalesef Türkiye şu anda tütün ithal eden ülke haline geldi. Diğer ürünler arasında taş kömüründen tutun da binek otomobillere kadar, bazı selülozik yapılı kağıt karton gibi kimyasal ürünler gibi, ağaç ürünleri gibi, plastik madde malzemeleri gibi ürünler var. Bu gördüğünüz kararnamede de bunlar kaldırıldı. Yani aslında şunu sormak lazım. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" dedi.

"Anlaşılan Devlet Bey'e cevabı Tayyip Erdoğan böyle vermiş"

2018 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla ortaya koyulan ek vergilere ilişkin listeye işaret eden Ulusoy, şu görüşleri dile getirdi:

"Görünen o ki, Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitmeden önce Trump'a bir jest yapmak istemiş. Bu jesti niye yapıyor? Kendi ortağı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey geçen hafta ilginç bir açıklama yapmıştı, 'Türkiye, Rusya ve Çin yeni bir blok oluşturalım' diye. Anlaşılan Devlet Bey'e cevabı Tayyip Erdoğan böyle vermiş. Yani 'Rusya ve Çin'le ortaklık yapalım' diyen Devlet Bey'e Sayın Cumhurbaşkanı 'Biz Amerika'yla ortak olacağız' demiş, meseleyi bitirmiş. Trump ziyaretinden önce bu Amerika'ya tavizdir. Hem Türk üretimini, hem Türk çiftçisini, Türk sanayicisini etkileyecek kararlardır. Çok da olumlu bulmadığımızı ifade etmek durumundayım" ifadesinde bulundu.