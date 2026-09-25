İYİ Partili Ulusoy, 5 bin GES'li çiftçiye kesilen ceza için savcıları göreve çağırdı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, elektrik dağıtım şirketlerince "kaçak elektrik kullanımı" gerekçesiyle tarımsal sulama ve üretimde güneş enerji sistemleri (GES) kullanan en az 5 bin çiftçiye yaklaşık 750 milyon lira ceza uygulandığını belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile savcıları göreve çağırdı. Ulusoy, "Kaçak kullanılmayan elektriğe kaçak kullanım bedeli kesemezsiniz" dedi.

İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, güneş paneli kullanımı nedeniyle çiftçilere para cezası kesilmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ulusoy, Türk çiftçisinin en büyük gider kalemlerinden biri olan enerji maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla uzun süredir sulamada, ahır soğutma ve ısıtma işlemlerinde kendi öz kaynakları ya da Ziraat Bankası'nın da aralarında bulunduğu sübvansiyonlu banka kredileriyle güneş enerjisi sistemleri kurduğunu belirtti. Ulusoy, çiftçilerin 5 ila 7 milyon lira maliyetle kurdukları ve taksitleri devam eden bu sistemler nedeniyle cezalandırıldığını söyledi.

"ÇİFTÇİLERE 'KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI' GEREKÇESİYLE CEZA KESİLİYOR"

Son 10 gündür elektrik dağıtım şirketlerinin köy köy gezerek çiftçilere ceza kestiğini savunan Ulusoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Gerek diyelim ki elektrik dağıtım şirketleri köy köy gezip bu panelleri kuran, güneş enerjisi sistemlerinden elektrik üretip kendi elektriğini üreten çiftçiye ceza kesmeye başladılar. Antalya, Aksaray, Konya, Karaman, Yozgat, Nevşehir, Niğde ve pek çok ilde bu şekilde cezalar kesilmeye başlandı. Cezanın da içeriği ne? 'Kaçak elektrik kullanımı' yazıyor. Bir daha söylüyorum: Burada kimse kaçak elektrik kullanmıyor. Tam tersine kendi elektriğini üretiyor. Kendisi kuyusunda, efendime söyleyeyim ahırında neyse bu elektriği kullanıyor. Bazı illerde en çok şikayetlerden birisi kaçak elektrik kullanımıdır. Devlet o illerden alamadığı kaçak elektrik bedelini Türkiye'de hepimize yansıtıyor. Siz kaçak elektriğin gerçeğini engelleyemiyorsunuz, kaçak elektrik kullanmayan, tam tersine elektrik üreten insanlara cezalar kesiyorsunuz. Bakın bu cezalar da ufak cezalar değil. Şu anda mesela elimde Aksaray'dan bir fatura var. 321 bin lira kesmişler."

"SİSTEMLER KALDIRILMAZSA İKİ KAT CEZA KESİLECEĞİ TEHDİDİ YAPILIYOR"

Faturalarda panellerin kaldırılmaması halinde bir sonraki denetimde cezanın iki katına çıkarılacağının belirtildiğini aktaran Ulusoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güneş enerjisi sistemleri de öyle ucuz şeyler değil, 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon maliyeti olan şeyler. Sen çiftçiye o kadar yatırım yaptırdın. Belki bir traktör parası harcattın. Onu 'Çöpe at' mı demek istiyorlar? Bunu yapan kim? Bunu yapan, kamu gücünü kullanan dağıtım firmaları. Kamu buna nasıl izin verir? Enerji Bakanlığı'na sesleniyorum: Buna nasıl izin verirsiniz? Derhal soruşturma açmalısınız. Cumhuriyet savcılarına sesleniyorum: Her ilçede bu işlemi yapan dağıtım şirketlerine derhal soruşturma başlatın. Kaçak kullanılmayan elektriğe kaçak kullanım bedeli kesemezsiniz."

Ulusoy, toplantıda ayrıca İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in tarımsal sulamada Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) kullanan çiftçilere kesilen ağır idari cezaları ve tesislerin sökülme taleplerini Meclis gündemine taşıyarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesini verdiğini de bildirdi.

"EN AZ 5 BİN ÇİFTÇİYE 750 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ"

Mağdur çiftçi sayısına ilişkin soruyu yanıtlayan Ulusoy, ellerindeki verilere göre en az 5 bin, tahminlerine göre ise 10 bin ila 30 bin civarında çiftçinin cezalandırıldığını söyledi. Ulusoy, rakamsal boyutları şu sözlerle açıkladı:

"Tabii kesin bir rakamı Enerji Bakanlığı verecek ama bizim topladığımız en az 5 bin. Yani Konya'da mesela şu anda belki bin 500'ü, 2 bini geçti. Toplam Türkiye'de kabataslak benim toplayabildiğim belki 10 bin-20 bin ama en az 5 bin. Peki bu miktar ne yapıyor biliyor musunuz? 320 bin kesilen de var, 150 bin kesilen de var. Ortalama 150 bin lira ceza diyelim. 5 bin çiftçiye şu anda bu kesildi. Bahsettiğimiz para 750 milyon lira. Bir de diyor ki: 'Bir ay sonra geleceğim, bunun iki katını keseceğim'. O da yapacak 1,5 milyar lira. Baktığınız zaman enerji dağıtım firmaları elektrik üretmeden, ticaret yapmadan para kazansın. Bu 2022'de de ilk lisanssız elektrikle ilgili çıkan yönetmelikler bu işi teşvik etmek içindi. Anlaşılıyor ki bu dağıtım firmalarının Enerji Bakanlığında hepsinin lobisi var. Çiftçiye ceza kesmek için birtakım haklar almışlar. Enerji Bakanlığını davet ediyorum, sonucu da söylesin bize. Enerji dağıtım firmaları, elektrik dağıtım firmaları bunları tahsil etmeye devam edecekler. Böyle bir şey varsa kimse elektrik üretmesin artık bundan sonra."

Kaynak: ANKA