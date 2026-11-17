Haber : Halil YATAR

(ANKARA) - İYİ Parti Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, "Emeklilik, bir ömrün ardından kazanılmış huzurlu bir dönem olması gerekirken milyonlarca vatandaşımız için ay sonunu getirme mücadelesine dönüşmüş durumda. Bugün emeklilerimizden gelen sesi duymak, yalnızca maaş artışı taleplerine cevap vermek anlamına gelmez. Onların yıllarca verdikleri emeğin karşılığını alabilecekleri, gelecek kaygısı taşımadan yaşayabilecekleri bir sistemi kurmak anlamına gelir" dedi.

İYİ Parti Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, emeklililerin yaşadığı ekonomik sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerine değindi. Ofluoğlu, şunları kaydetti:

"Emekli zam bekliyor ama asıl istediği ay sonunu getirebilmek. Bir emeklinin bugün güne başlarken aklından neler geçtiğini hiç düşündük mü'Kirayı ödedikten sonra mutfak masrafını nasıl karşılayacağını, ilacını alırsa faturalarını nasıl ödeyeceğini, torununa harçlık verip veremeyeceğini hesaplıyor. Yıllarca çalışmış, üretmiş, prim ödemiş insanlar bugün hayatlarının dinlenmeleri gereken döneminde geçim mücadelesi veriyor. Emeklilik, bir ömrün ardından kazanılmış huzurlu bir dönem olması gerekirken milyonlarca vatandaşımız için ay sonunu getirme mücadelesine dönüşmüş durumda. Şimdi bütün gözler Ocak 2027'de yapılacak emekli maaşı artışına çevrilmiş durumda. 2026 yılının Temmuz-Ekim dönemindeki birikimli enflasyon yüzde 8,28'e ulaştı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 9,98'lik bir artış ihtimali konuşuluyor. Bugün 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığının aynı oranda artırılması halinde yaklaşık 25 bin 902 liraya ulaşacağı hesaplanıyor. Ancak bunlar kesinleşmiş zam oranları değil. Kasım ve aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. En düşük emekli aylığının artırılması için de ayrıca yasal düzenleme gerekiyor.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI AÇLIK SINIRININ ALTINDA"

Peki, bu artış emeklinin geçim sorununu çözmeye yetecek mi? TÜRK-İŞ'in Ekim 2026 araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 38 bin 24 lira, yoksulluk sınırı ise 123 bin 856 lira. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 49 bin 124 liraya ulaşmış durumda. Elbette bu sınırlar dört kişilik bir aile ve bekar bir çalışan için hesaplanıyor; doğrudan tek bir emeklinin geçim ihtiyacı olarak değerlendirilmemeli. Ancak ortaya koyduğu ekonomik tablo son derece önemli. En düşük emekli aylığı, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcaması için gereken tutarın bile oldukça altında kalıyor. İşte üzerinde düşünmemiz gereken gerçek budur. Emekli aylığına enflasyon oranında zam yapmak, emeklinin refahını artırmak mıdır, yoksa yalnızca kaybettiği alım gücünün bir bölümünü geri vermek midir? Çünkü emekli, enflasyonun yükseldiği her ay biraz daha yoksullaşıyor. Maaş artışı ise bu kaybın ardından geliyor. Üstelik emeklinin harcama kalemleri lüks tüketimden değil; gıda, kira, elektrik, su, ısınma ve ilaç gibi vazgeçemeyeceği ihtiyaçlardan oluşuyor.

"SORUN YALNIZCA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI DEĞİL"

Bugün semt pazarlarında alışveriş sepetini küçülten, aldığı ürünü yarım kiloya indiren, et ve balık tüketimini azaltan emeklilerimiz var. Kirada yaşayanlar için durum daha ağır. Maaşının önemli bir bölümünü kiraya ayıran bir vatandaşın geri kalan parayla bütün ihtiyaçlarını karşılaması kolay değil. Emeklilerden gelen seslere kulak vermeliyiz. Onların talebi lüks bir yaşam değil; pazardan ihtiyacını alabilmek, kışın evini ısıtabilmek, hastalandığında tedavisini ertelememek ve kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek. Sorun yalnızca en düşük emekli aylığının yetersizliği de değil. Emeklilik sisteminde prim adaleti de giderek daha fazla tartışılıyor. Yıllarca yüksek prim ödeyen, daha uzun süre çalışan vatandaşların emeklilikte bunun karşılığını alması gerekir. Düşük aylık alan emekliyi korumak sosyal devletin görevidir; ancak bu koruma, daha fazla prim ödeyen vatandaşın hakkının karşılıksız kalması pahasına olmamalıdır.

"EMEKLİ BU ÜLKENİN GEÇMİŞİDİR"

En düşük emekli aylığı, dönemsel kararlarla belirlenen geçici bir rakam olmaktan çıkarılmalı; temel yaşam maliyetlerini dikkate alan objektif kriterlere bağlanmalıdır. Emekli aylıklarının hesaplanmasında prim gün sayısı ve prime esas kazanç arasındaki adalet yeniden tesis edilmelidir. Emekliler, yalnızca enflasyon farkından değil, ülkenin ekonomik büyümesinden ve refah artışından da hakkaniyetli biçimde pay almalıdır. Kirada yaşayan ve düşük gelirli emeklilere barınma desteği sağlanmalı; sağlık ve ilaç giderlerinin emekli bütçesi üzerindeki yükü azaltılmalıdır. Yalnız yaşayan ve bakıma ihtiyaç duyan yaşlılarımız için evde bakım ve sosyal destek hizmetleri güçlendirilmelidir. Emeklilik, insanın çalışma hayatından ayrılmasıdır; ekonomik güvencesinden ve insan onuruna yaraşır yaşam hakkından ayrılması değildir. Bugün emeklilerimizden gelen sesi duymak, yalnızca maaş artışı taleplerine cevap vermek anlamına gelmez. Onların yıllarca verdikleri emeğin karşılığını alabilecekleri, gelecek kaygısı taşımadan yaşayabilecekleri bir sistemi kurmak anlamına gelir. Bir ülkenin ekonomik başarısı yalnızca büyüme rakamlarıyla ölçülemez. O ülkenin geçmişine, emeğine ve insanına nasıl sahip çıktığı da önemlidir. Emekli, bu ülkenin geçmişidir. Geçmişine sahip çıkamayan bir ülke, geleceğini de güvence altına alamaz."

Kaynak: ANKA