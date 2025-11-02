Haberler

İyi Parti ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat önemli etkinliklerde bir araya gelecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir'de yapılacak olan il kongresine katılacak. Ayrıca, Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı İş Liderleri Zirvesi'ne iştirak edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Eskişehir 4. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Eskişehir/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "1. İslam İşbirliği Teşkilatı İş Liderleri Zirvesi Açılış Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarda bulunacak.

(Bağdat)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Yeşilçam'ın usta oyuncularından Engin Çağlar'ın cenaze namazı öğle vaktinde Şişli Merkez Camisi'nde kılınacak. Sanatçının naaşı, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

(İstanbul/13.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Londra'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla kahvaltıda buluşacak, İngiltere Türk Futbol Federasyonu Kupa Töreni'ne katılacak.

(Londra/11.00/14.30)

2- Trendyol Süper Lig'in 11. haftasına, TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor, Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa ve Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Konya/14.30/Kayseri/17.00/İstanbul/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 12. haftası, Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler, İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor, Boluspor-Sipay Bodrum FK ve İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor müsabakalarıyla sürecek.

(Manisa/İstanbul/13.30/Bolu/16.00/Van/19.00)

4- Nesine 2. Lig gruplarında 11. hafta maçları tamamlanacak.

5- Nesine 3. Lig gruplarında 9. hafta karşılaşmalarına devam edilecek.

6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 7. hafta müsabakaları sona erecek.

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor, Karşıyaka-Trabzonspor ve Mersin Spor-Fenerbahçe Beko maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/13.00/İzmir/15.30/Mersin/18.00)

8- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, BOTAŞ-Emlak Konut, Beşiktaş BOA-ÇİMSA ÇBK Mersin ve Melikgazi Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.30/İstanbul/15.30/Kayseri/16.00)

9- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasından ertelenen Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor karşılaşması oynanacak.

(Ankara/18.00)

10- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. tur rövanş maçında Kıbrıs Rum Kesimi'ni Elazığ'da konuk edecek.

(Elazığ/16.00)

11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası, Göztepe-Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Odunpazarı-Yenimahalle Belediyespor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İzmir/16.00/İstanbul/Eskişehir/17.00)

12- Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın dördüncü ve son ayağı 2025 Cumhuriyet Kupası yarışları sonrası ödül töreni Fişekhane'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/20.00)

13- Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/10.00)

14- Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu koşulacak.

(İstanbul/09.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA / Güncel
İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

Komşu ülkede şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı

25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı
Tom Barrack: Gazze'deki ateşkes Türkiye olmasaydı gerçekleşmezdi

Trump'ın sağ kolundan tarihi itiraf: Türkiye olmasaydı yapamazdık
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı

İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Derbi öncesi Beşiktaş'ta silahlı çatışma çıktı! 1 taraftar yaralı

Dev derbi öncesi stat önünde silahlı çatışma çıktı! Yaralanan var
Güney Amerika ülkesinde facia! Raydan çıkan tren cayır cayır yandı

O ülke dehşeti yaşıyor! Raydan çıkan tren cayır cayır yandı
Galatasaray, ligde 22 maç sonra gol bulamadı

Kaçan goller pahalıya patladı! 22 maç sonra bir ilk
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.