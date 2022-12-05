İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: "9 Bin 600 Düzeyinde Bir Asgari Ücretin Vatandaşlarımıza Verilmesi Gerektiğine İnanıyoruz"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 2023 yılında asgari ücrete yapılacak zamla ilgili “9 bin 600 düzeyinde bir asgari ücretin vatandaşlarımıza verilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi. Zorlu, Suriye ile yapacakları görüşmelerle ilgili de Dışişleri Bakanlığı’na yarın resmi bir yazı göndereceklerini söyledi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 2023 yılında asgari ücrete yapılacak zamla ilgili "İyi Parti olarak 9 bin 600 düzeyinde bir asgari ücretin vatandaşlarımıza verilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. Zorlu, Suriye ile yapacakları görüşmelerle ilgili de Dışişleri Bakanlığı'na yarın resmi bir yazı göndereceklerini söyledi.

İyi Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zorlu, şunları söyledi:

"25 ARALIK TARİHİNDE ANKARA ARENA SPOR SALONU'NDA 'TÜRKİYE BÜYÜK KADIN VİZYON' BELGEMİZİ PAYLAŞACAĞIZ"

"Bugün 5 Aralık Kadın Hakları Günü. Hepimizin çok iyi bildiği gibi kadın hakları konusunda partimizin siyasi partilerin ötesinde fikir ve değerlendirmeleri geçmişten bugüne malumunuz. Biz siyasette, iş dünyasında, sosyal yaşamda, ailede kadını, kadının olduğu her yerde onların hak ve hukuklarının olması gerektiği olması bakımından farkındalığı çok yüksek, hassasiyeti çok büyük bir partiyiz. Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde 25 Aralık tarihinde Ankara Arena Spor Salonu'nda binlerce kadın yurttaşımızın bir araya geldiği 'Türkiye Büyük Kadın Vizyon' belgemizi paylaşacağız.

"İYİ PARTİ OLARAK 9 BİN 600 DÜZEYİNDE BİR ASGARİ ÜCRETİN VATANDAŞLARIMIZA VERİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Asgari ücretin de ne olacağı sorusu hepimizin malumu. Ekonomi kurmaylarımız bugün Başkanlık Divanı toplantımızda İyi Parti'nin asgari ücret konusunda görüşlerini getirdiler, genel başkanlığımızca değerlendirildi.

Biz asgari ücretin önümüzdeki ocak ayı itibariyle yapılması muhtemel zam çerçevesinde en az 9 bin 200 TL olması gerektiğini, kendi önerimiz ise İYİ Parti olarak 9 bin 600 düzeyinde bir asgari ücretin vatandaşlarımıza verilmesi gerektiğine inanıyoruz. İşverenlerimizin de bu yükün altında kendilerini rahat hissedebilmeleri adına vergi boyutuyla da devletin desteğinin sürmesi gerektiğine inanıyoruz.

"BUGÜN GELDİĞİMİZ HAYAT PAHALILIĞI, HAKİKATEN CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ KRİZLERİNDEN BİR TANESİDİR"

Enflasyon konusunda baz etkisi sezonu açıldı. Biz bunu sık sık dile getiriyoruz, bugün açıklanan rakamda başlayan bir illüzyonun ilk halkası. Seçim yaklaşırken milletimize sunulmak istenen baz etkisi senaryosunu başladığına ifade edebilirim. Oysa elimizde çok önemli bir rakam var. 1 Aralık 2022'de TÜFE 21.31; 5 Aralık 2022'de baz etkisiyle düşmüş olmasına rağmen 84,04 puan. Vatandaşlarımızın şunu iyi bilmesini çok istiyoruz: bu açıklanan rakamda fiyatların gerilemesi anlamına gelmiyor, baz etkisi olsa fiyat artışlarında bir yavaşlama eğiliminden söz edebiliriz. Bugün geldiğimiz hayat pahalılığı, hakikaten Cumhuriyet tarihimizin en önemli krizlerinden bir tanesidir. Bu fiyat artışlarına neler sebep oluyor dersek, daha uzağa gitmeye gerek yok. Ekim ayında başlatılan, yeni ekonomi modeli altında milletimize sunulan o yanlış projenin bir yıkım süreci ile karşı karşıyayız.

"SURİYE İLE GÖRÜŞME YAPMA İSTEĞİMİZİ KAMUOYU İLE PAYLAŞMIŞTIK. YARIN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIMIZA BU KONUDAKİ RESMİ YAZIMIZI ULAŞTIRMIŞ OLACAĞIZ"

Önümüzdeki günlerde sizinle paylaşacağız. İYİ Parti'nin 'Enflasyonla Mücadele Programı' hazırdır. Sayın Genel Başkanımıza sunuldu, önümüzdeki günlerde ekonomi kurmaylarımız milletimizin karşısına geçecek ve ekonomi gerçekten nasıl düzelteceğimizi sizlerle paylaşacağız.

Bugün Başkanlık Divanımızda üçüncü bir konu; Suriye ile görüşme yapma isteğimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Bir aksilik olmazsa, yarın Dışişleri Bakanlığımıza bu konudaki resmi yazımızı ulaştırmış olacağız. Bu yazı, altını çizerek ifade etmek istiyorum. Biz bazı meseleleri partiler üstü irdelemeye çalışıyoruz. Terör meselesi gibi, sığınmacı meselesi gibi, güvenlik kaygılarımız başta olmak üzere. Bir başka parti gibi devleti kendimizle özdeşleştirmek gibi bir yanlış zihniyetin içinde değiliz. Devletimizi, bütün milletimizin, siyasi partilerimizin devleti olarak görüyoruz. Bu üst bakış açımızla, Suriye'de bu görüşmeleri yaparken neyi çözmeyi çalışmak istediğimizi devletimizin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımızı bilgilendirmek ve eş güdüm içerisinde bu görüşmeleri yapabileceğimizi bu resmi yazımızda ortaya koymuş olacağız. Bir süre Bakanlığımızın cevabını bekleyeceğiz ve duruma göre hareket planımız olduğunu paylaşmak istiyoruz."

"BİZ FARKLI PARTİLERİZ, İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE BİR REKABETİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Zorlu, bir gazetecinin CHP'nin açıkladığı İkinci Yüzyıl Programı ve Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla ilgili sorularına şu yanıtı verdi:

"Bu CHP'nin karar ve idaresi, kendi politikaları çerçevesinde milletimizle paylaştıkları bir fotoğraf. Altılı Masa'nın ortak vizyon belgesi ortaya koyduğu ortak değerlendirmeler şüphesiz büyük bir hassasiyet bizim için. Biz bir yandan baktığımızda farklı partileriz, iş birliği içerisinde bir rekabeti sürdürüyoruz. Dolayısıyla da bu değerlendirmeyi milletimizin takdirine sunmak isteriz.

Milletimiz 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını merak ediyor. Sayın Genel Başkanımız, partilerimizin yetkili kurulları hassasiyetle süreci takip ediyor. En önemlisi milletimizin bu konudaki talep ve arzularını kesinlikle partimizin kurumsal görüşleri içerisinde en önemli yeri oturtacağımızı bilmesini istiyoruz ama henüz adaylık konusunda Altılı Masa'da bir değerlendirme yapılmış değil. İsimler üzerinden bir tartışma oluşmuş değil. Dolayısıyla yakın bir gelecekte bunun başlayabileceği kanaatindeyiz. O gün geldiğinde biz de yetkili kurullarımızı toplayarak bu konudaki kararımızı gerek muhataplarımızla gerek milletimizle paylaşmış olacağız."