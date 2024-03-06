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Meral Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerine devam etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çatalca, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, esnafla sohbet edip destek istedi, plaket aldı ve çiğ köfte siparişi verdi. Partililerin yoğunluk oluşturduğu caddede hasta taşıyan bir araç olduğu bilgisi üzerine bölgeden uzaklaştı. Akşener, Eyüpsultan'da da esnafı ziyaret edip vitamin satın aldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Çatalca, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, Çatalca Mescid Sokak'ta ziyaret ettiği esnafla sohbet etti. Ziyareti sırasında fırından ekmek alan Akşener, bir çay ocağında da çay içti.

Akşener, Millet İttifakı adıyla oluşturulan 6'lı masadan ayrılmalarına yönelik bir vatandaşın yaptığı eleştiriye, "Seni üzdüğüm için özür dilerim." karşılığını verdi.

Buradan Bayrampaşa Demirkapı Caddesi'ne geçen Akşener, esnafı dolaşarak partisinin adaylarına destek istedi.

Ziyareti sırasında bir vatandaş Akşener'e şehit ve gazi aileleri adına plaket verdi.

Akşener, daha sonra girdiği bir çiğ köfte dükkanından da çiğ köfte sipariş etti.

Meral Akşener, partililerin yoğunluk oluşturduğu caddede, hasta taşıyan bir araç bulunduğu bilgisi üzerine yolun açılması için aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Daha sonra Eyüpsultan Rami Mahmudiye Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret eden Akşener, bir eczanede çalışanlarla sohbet edip, vitamin satın aldı.

Akşener'e, ziyaretlerinde, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, belediye başkan adayları ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Kürşad Zorlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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