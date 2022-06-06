DİYARBAKIR - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, taziye ziyaretinde bulundu - Haberler

DİYARBAKIR - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, taziye ziyaretinde bulundu
AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ağabeyi vefat eden partisinin Orta Doğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu'na taziye ziyareti gerçekleştirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ağabeyi vefat eden partisinin Orta Doğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu'na taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Salim Ensarioğlu'nun ağabeyi Abdurrahman Ensarioğlu için merkez Bağlar ilçesinde bulunan Dicle Taziyeevi'ne ziyaretler sürüyor.
Taziye ziyareti için beraberinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile Diyarbakır'a gelen Akşener, taziyeevine geçti.
Ensarioğlu ve yakınlarına başsağlığı dileyen Akşener okunan duanın ardından taziyeevinden ayrıldı.
Akşener'e ziyaretinde partililer de eşlik etti.
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel