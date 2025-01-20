Üye Girişi
Haberler
Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı

Devir teslim öncesi böyle karşıladı! "Evine hoş geldin"
Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı

Biden, Trump'ın hedef alabileceği isimlere 'af' çıkardı
Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu

Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
Dr. Ekrem Teymur: 'Trump'ın gelmesi ile ABD-Çin Teknoloji Savaşı kızışacak'

Dr. Ekrem Teymur: "Trump'ın gelmesi ile ABD-Çin Teknoloji Savaşı kızışacak"

İYİ Parti'den 'Yeni Paradigma' Açıklamalarına Sert Tepki

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik açıklamalar ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un 'Yeni Paradigma' ifadelerini eleştirdi. Taş, anayasa değişikliği emelinin detaylarının milletle açıkça paylaşılması gerektiğini vurguladı.

(TBMM) - MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a çağrısıyla başlayıp, DEM Parti Heyetinin İmralı ziyaretiyle devam eden süreçte yaşananlara tepki gösteren İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'a seslendi ve "Yeni paradigma, büyük dönüşüm gibi kelimelerle hedeflenen anayasa değişikliği emelinin yönü ve detayları tüm çıplaklığıyla ortaya konulmak zorundadır" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un "Yeni Paradigma Nedir?" başlığıyla kaleme aldığı "Pazar Yazısı"na tepki gösterdi. Uçum'un terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın kamuoyuna ilan edilen sözlerine açıklama getirmeye çalışmasını eleştireren Ayyüce Türkeş Taş, "Böylesine proaktif bir açıklamaya yanıt verme sorumluluğunun Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum tarafından üstlenilmiş olması ne anlama gelmektedir? Terör örgütü elebaşının bu yeni paradigmayı kimin adına, kimlerin güvencesiyle ortaya koyduğu neden net bir şekilde açıklanamamaktadır?" dedi.

Taş, Uçum'un açıklamasının ciddi belirsizlikler barındırdığını ifade ederek, "Açıklamada yer alan Türklerin ve Kürtlerin kardeşliği ifadesi ilk bakışta olumlu bir mesaj veriyor gibi görünse de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 66'ncı maddesinde tanımlanan vatandaşlık ilkesiyle tamamen çelişmektedir. Bu çelişki yalnızca anayasayı ihlal eden bir tutum değil, devletin kurucu değerlerini zedeleyen bir algı yaratma riskini taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Taş, "yeni paradigma" kavramı ile neyin kastedildiğinin açıkça ilan edilmesi gerektiğini kaydederek, "Bunun detayları Türk milleti ile açık açık paylaşılmalıdır. Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklar ile muallak açıklamalar ve hedefi ile öznesi belli olmayan cümleler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi üzerinden etkide bulunulmaz. Yeni paradigma, büyük dönüşüm gibi kelimelerle hedeflenen anayasa değişikliği emelinin yönü ve detayları tüm çıplaklığıyla ortaya konulmak zorundadır" ifadesini kullandı.

İYİ Parti'den 'Yeni Paradigma' Açıklamalarına Sert Tepki
Kaynak: ANKA / Güncel
img

Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
img

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
img

Türkiye iade etmişti! İran'da ünlü rapçiye idam cezası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ı tebrik eden Putin'den 'Diyaloğa açığım' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz

Trump'ı tebrik eden Putin'den tansiyonu düşürecek mesaj
İki belediye başkanı İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti'ye bir şok daha! Belediye başkanları da gemiyi terk etti
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak

TRT dev maçı şifresiz yayınlanacak
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.