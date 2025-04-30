İYİ Parti'den İstanbul Depremi Uyarısı: Bilimsel Verilere Göre Önlem Alınmalı

Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, "23 yıldır iktidar, bilim insanlarının uyarılarına rağmen beklenen İstanbul depremi için bir adım atmadı. Bilim insanlarını dahi kutuplaştıran iktidar kendinden olmayan bilim insanlarını dahi dinlemiyor. Ne yazık ki kendilerine yakın olan bilim insanlarının da bu konuda çok fazla bilgisi yok, yani çalışması yok. Bilimi dahi bizden veya ötekinden diye ayırmak çok yanlış ve sakat bir mantık. İktidar eğer görevden ayrıldığında ah almak istemiyorsa bir an evvel atması gereken adımları atmalı" dedi.

İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, iktidarı İstanbul depremi konusunda uyardı. Durmuş, bu konunun siyaset üstü bir konu olduğunu ve atılacak adımlarda iktidar-muhalefet ayrımı yapılmaksızın bilimsel verilere göre bir an evvel atılmasını talep etti. İYİ Partili Durmuş, şunları kaydetti:

"Devletin vazgeçilemez görevleri var. Devlet adına irade beyan eden iktidar sahibinin bu sorundan kaçma şansları yoktur ama maalesef Türkiye'de devlet düzeni ortadan kaldırıldığı için parti devletine dönüştüğü için hayatını. geleceğini devletin disiplinine, organizasyonuna teslim eden vatandaşın geleceği ortadan kaldırıldı. Türkiye deprem ülkesi, bunu siyasi bir malzeme yapmamak lazım. İster iktidar olsun ister muhalefet olsun bu özel bir alandır. Bu ülkede yaşayan insanların bu tehlikeden amasız fakatsız devlet ve o erki kullananlar o vatandaşın hakkını iade etmeliydi. Bir Marmara depremi yaşandı. Bu arkadaşların çoğu o dönem büyük bir çığırtkanlıkla dönemin siyasi iktidarını; 'iş bilmez, işten anlamaz' gibi farklı farklı şeylerle yaygara koparmışlardı. O dönemin iktidarı uzun yıllardır Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının önemli bir kısmını üreten o bölgedeki deprem ihtimalini unutmuştu. Ona rağmen bir iki yıl içinde delendi, toparlandı geleceğe matuf bir ayak izi bırakıldı. Arada ufak depremler oldu, en son Kahramanmaraş depremi yaşandı. O bölge iki yıl olmasına rağmen toparlanabilmiş değil. Mevcut siyasi iktidar sadece makyaj ve algı yönetmek adına bir şeyler söylüyor.

23 yıldır iktidar, bilim insanlarının uyarılarına rağmen beklenen İstanbul depremi için bir adım atmadı. Milyonlarca insanı etkiliyor, Türkiye'nin ekonomik hayatı etkiliyor, insan canı kaybediliyor. Bilim insanlarını dahi kutuplaştıran iktidar kendinden olmayan bilim insanlarını dahi dinlemiyor. Ne yazık ki kendilerine yakın olan bilim insanlarının da bu konuda çok fazla bilgisi yok, yani çalışması yok. Bilimi dahi bizden veya ötekinden diye ayırmak çok yanlış ve sakat bir mantık. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne yazık ki millet, devlet gibi bir endişesi yok. İktidarın öncelikli olarak artık bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar doğrultusunda atması gereken adımları atması gerekiyor. Bir felaket olmadan o felaketin olası sonuçlarını en aza indirgemek için çalışmalı iktidar.

Ayrıca teknolojik alt yapı konusunda da Marmara depreminden bu yana ne yazık bir ilerleme olmamış. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşadığımız depremin ardından insanlar yine birbirine ulaşamadı. 15 dakika boyunca hiçbir operatörden ulaşım sağlanamadı. İktidar bu konuda da ne yazık ki sınıfta kaldı. Devleti yönettiğini zanneden iktidar, Kahramanmaraş depreminden sonra dahi bu konuda bir önlem almadığı anlaşılıyor. İktidarın görünen o ki tek derdi oradan da nemalanmak. Bugün gördüğümüz kadarıyla kendi iktidarlarını korumak ve devam ettirmek dışında bir dertleri yok. Böyle devlet yönetilmez. Eğer iktidar devleti yönettiği sürenin sonunda ah almak istemiyorsa aklını başına almalı. 31 Mart seçimlerini iktidar ne yazık ki okuyamamış. Sandık geldiğinde vatandaş daha büyük bir şekilde AK Parti'yi iktidardan alacaktır."