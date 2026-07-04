İYİ Parti'den emeklilere 5 maddelik kanun teklifi

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(ELAZIĞ) - İyi Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, emekli maaşlarına yapılan artışın "zam" olmadığını söyledi. Paçacı, emeklilere asgari ücret düzeyinde maaş, bayram ikramiyelerinin artırılması ve sağlık katkı payının kaldırılmasını içeren 5 maddelik kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını açıkladı.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, TÜİK'in enflasyon verileriyle emeklilerin durumunu ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Paçacı, TÜİK'in haziran enflasyon verilerine ilişkin, "Bugüne kadar yaptıklarının tekrarı. Gerçek enflasyon bir türlü açıklanmıyor. TÜİK'e artık kimse inanmıyor, vatandaşlarımız. Çünkü enflasyonu bizzat yaşıyorlar. Dolayısıyla yüzde 0,99'luk enflasyon rakamı, aslında emeklilere ve memurlara verilecek zammın düşük gösterilmesi, düşük oluşturulması için yapılmış bir manipülasyondur. Gerçek enflasyon bunun çok daha üzerindedir. Aslında hepimiz gerçek enflasyonun ne olduğunu biliyor ve yaşıyoruz" diye konuştu.

"HERHANGİ BİR ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Cihan Paçacı, AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifine ilişkin şöyle konuştu:

"Şimdi emekli dediğimiz kesim 17 milyon. Çok büyük bir rakam bu, çok büyük bir kesim. ve bunlar ekonomik olarak yaşam mücadelesi veriyorlar. Çok ciddi sıkıntı içerisindeler, çok ciddi mağduriyet içerisindeler. ve AK Parti iktidarlarında hayatlarının en kötü, en zor dönemini yaşıyorlar. Şimdi dün en düşük emekli maaşının 23 bin 552 lira olduğunu söylediler. Aslında bu bir zam değil. 6 aylık enflasyonu yüzde 17,76 olarak açıkladılar. 20 bin lira olan en düşük emekli maaşına yüzde 17,76'yı ilave ederek 23 bin 552 lirayı buldular. Yani herhangi bir zam söz konusu değil. Bu yasa gereği 6 ayda bir bunu yapmak zorundalar. Yani herhangi bir zam söz konusu değil."

EMEKLİLER İÇİN 5 MADDELİK KANUN TEKLİFİ...

Emekli ikramiyesiyle mütevazı bir ev veya iyi bir araba alınabildiğini hatırlatan Paçacı, "Ama bugün maalesef aldığı emekli ikramiyesiyle ancak kredi kartı borçlarını ödemeye çalışıyor. Biz İYİ Parti olarak emeklilerimizin bu mağduriyetinin giderilmesi, en azından bir nefes alınması için bir kanun teklifi verdik" dedi.

İYİ Partili Paçacı, kanun teklifinin 5 maddeden oluştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlk madde: 2023 Mayıs'ında memurlarımıza bir iyileştirme adı altında 8 bin 77 lira seyyanen zam yapmışlardı. Niye yapmışlardı bu zammı? Çünkü seçim vardı. Seçimde oy kaygısıyla oy alabilmek için böyle bir seyyanen zam yapmışlardı. Ancak o tarihte yine iktidar yetkilileri, bu zammın memur emeklilerine de yansıtılacağını söylemişti. Ancak aradan geçen 3 yıla rağmen böyle bir zam yansıtılmadı. Biz kanun teklifimizde bunun en azından yarısının yansıtılması gerektiğini ifade ettik. ve 2023'teki 8 bin 77 liranın bugünkü karşılığı 22 bin lira. Biz 11 bin liralık bir memur emeklisine seyyanen zammı teklif ettik."

İkinci madde: Emeklilerimiz tabii yaş aldıkları için sağlık harcamaları ve sağlık giderleri de söz konusu olabiliyor. ve emeklilerimizden sağlıkla ilgili olarak ilaçlar ve muayene ile ilgili bir katkı payı alıyorlar. Bu katkı payının kaldırılmasını talep ettik.

Üçüncü madde: Asgari ücret denilen bir ücret var. Bu, her yıl ocak ayında tespit ediliyor. Asgari ne demek? Asgari, en az demek. Yani en az ücret tespiti. Şimdi en az ücret 28 bin lira. Peki emeklilerimiz ne alıyor? İşte 20 bin liraydı, 23 bin 552 liraya çıkacak. Demek ki en azın da azı… Azın azı olmaz aslında. En azın azı açlıktır, sefalettir. Biz emeklilerimize en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkartılmasını ve bunun da yasal güvenceye kavuşturulmasını talep ettik.

Dördüncü madde: Biliyorsunuz, 2018 yılında Ramazan ve Kurban Bayramımızda, emeklilerimize bin lira ikramiye verilmeye başlandı. ve bugün o ikramiye 4 bin liraya çıktı. 2018'de bin lira ile 250 dolar alınıyordu. Bugün 4 bin lira ile ancak 90 dolar alınabiliyor. Bizim teklifimizde, her bayramda asgari ücretin yarısı kadar ikramiye verilmesini öngördük. Yani iki bayramda bir asgari ücret toplamı kadar ikramiye verilmesini öngördük.

Beşinci madde: Diğer taraftan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için, işte dün açıkladılar, yüzde 17,76'lık bir artış yaptılar. Bunun adı zam değil. Bunun adı enflasyondan etkilenmemesi. Hangi enflasyondan? TÜİK'in enflasyonundan, ama gerçek enflasyondan değil. Dolayısıyla biz emeklilerimize bu temmuz ayında verilmek üzere yüzde 40'lık bir artış öngördük."

Önergelerini TBMM'ye sunduklarını belirten Paçacı, "Tahmin etmiyorum ama umut ederim ki bu kanun teklifimiz gündeme alınır ve Meclis'te yasalaşır. Böylece İYİ Parti, emeklilerimize en azından bir nefes alma imkanı tanımış olur" dedi.

Kaynak: ANKA