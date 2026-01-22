İyi Partili Dalgın: Bu Ekonomik Program Balıkesir, Konya, Diyarbakır İçin Değil Londra, New York, Hong Kong İçin Çalışıyor

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, 2025 yılı borç stuğunun 13 trilyon 700 milyar lira olarak açıklandığını belirterek "Emeklilere 20 bin lira maaşı çok görüyorsunuz. Ama bu kayıp olan, artan, izahı olmayan 4-5 trilyonluk borcun kişi başı yükü 60 bin lira. Haddinden fazla 60 bin lira borç yapmışsınız. Siz kime çalışıyorsunuz? Bu ekonomik program Balıkesir için değil Londra için çalışıyor. Konya için değil, New York için çalışıyor. Diyarbakır için değil, Hong Kong için çalışıyor. Biz bunu değiştireceğiz" dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, sosyal medya hesabından "Kişi başı 60 bin liramız nerede sayın bakan" notuyla paylaştığı videoda şu açıklamayı yaptı:

"1 trilyonluk borç geçtiğimiz 7,5 senede oldu 13 trilyon"

"2025 senesi borç stoğumuz açıklandı. 13 trilyon 700 milyar lira. Yani bir sürü büyük sıfır var. Ne demek bu? 13'ün yanına 12 tane daha sıfır koyuyoruz. Milyon kere milyon. Şimdi bu büyük rakamlar tabii kafa karıştırabiliyor. Ben bunu tercüme edeyim. Kişi başı 160 bin liralık borcumuz var bugün itibariyle. İşin kötüsü borcumuz artıyor. Biz Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizde bu borç 1 trilyon liraydı. Yani Cumhuriyet'in başında 2018'in ortasına kadar Türkiye bir sürü şey yaptı. Keban Barajı yaptı, okul açtı, hastane açtı, yol yaptı, 1 trilyon da borç yaptı. 1 trilyonluk borç geçtiğimiz 7,5 senede oldu 13 trilyon. Yani neredeyse 100 senede, 95 senede yapılan bir birim borç. O borç katlanmış 13 katına.

"Bu ekonomik program Balıkesir için değil Londra için çalışıyor"

Şimdi diyebilirsiniz ki 'Kardeşim büyük bir enflasyon var', haklısınız. Enflasyona baktığımızda bu borcun 9 trilyon olması gerekirdi. Yani o zamanın 1 trilyonu bugünün 9 trilyonu. Bu tabi bir facia, enflasyonun ne olduğumuzu göstermesi açısından. Ama 9 trilyonla mevcut 13,7 trilyon arasında da inanılmaz bir fark var. Hükümete soruyorum. 5 trilyon liramız nerede? Bu yaptığınız ekstra borcun karşılığında ne var? Yol mu var? Köprü mü var? Hastane mi var? Okul mu var? Emeklilere 20 bin lira maaşı çok görüyorsunuz. Dün gece yarısından sonra bir kanunu geçirdiniz. 20 bin liralık kanunu biliyorsunuz. Ama bu kayıp olan, artan, izahı olmayan 4-5 trilyonluk borcun kişi başı yükü 60 bin lira. 20 bin lirayı çok görüyorsunuz. Haddinden fazla 60 bin lira borç yapmışsınız. Siz kime çalışıyorsunuz? Çok açık söylüyorum. Bu ekonomik program Balıkesir için değil Londra için çalışıyor. Konya için değil, New York için çalışıyor. Diyarbakır için değil, Hong Kong için çalışıyor. Biz bunu değiştireceğiz."