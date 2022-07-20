İtalya'daki Roma Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlar Buzlu Yiyeceklerle Serinliyor - Haberler

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İtalya'daki Roma Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlar Buzlu Yiyeceklerle Serinliyor

Xinhua - Güncel
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İtalya'daki Roma Hayvanat Bahçesi'nde Hayvanlar Buzlu Yiyeceklerle Serinliyor

ROMA, 20 Temmuz (Xinhua) -- Kavurucu sıcak hava dalgasının etkisi altındaki İtalya'nın başkenti Roma'daki Roma Hayvanat Bahçesi yetkilileri, sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecekler vererek serinlemelerini sağlıyor.

ROMA, 20 Temmuz (Xinhua) -- Kavurucu sıcak hava dalgasının etkisi altındaki İtalya'nın başkenti Roma'daki Roma Hayvanat Bahçesi yetkilileri, sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu yiyecekler vererek serinlemelerini sağlıyor.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Roma Hayvanat Bahçesi'ndeki bir boz ayı, sıcak günde kendisine ikram edilen buzlu meyve ve sebzelerle serinliyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua)

İtalya'nın başkenti Roma'daki Roma Hayvanat Bahçesi'ndeki bir şempanze, sıcak günde kendisine ikram edilen buzlu meyvelerle serinliyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua)

İtalya'nın başkenti Roma'daki Roma Hayvanat Bahçesi'ndeki bir şempanze, sıcak günde kendisine ikram edilen buzlu meyvelerle serinliyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua)

İtalya'nın başkenti Roma'daki Roma Hayvanat Bahçesi'ndeki mirketler, sıcak günde kendilerine ikram edilen buzlu kavun ve böcek larvalarıyla serinliyor, 19 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Hayvanat Bahçesi İtalya Roma Güncel Haberler

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