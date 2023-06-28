İtalya'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutladı

İtalya'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı vesilesiyle bulundukları kentlerde bayram namazlarını kıldı. Roma Büyük Camisi'nde bir araya gelen farklı milletlerden Müslümanlar, bayram namazı için birlikte saf tuttu. İtalya'nın diğer büyük kentlerinde de bayram namazı eda edildi. İtalya'nın kuzey kesiminde yaşayan Türk vatandaşları da bayram namazı için DİTİB'e bağlı camilerde bir araya geldi.

İtalya'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı vesilesiyle bulundukları kentlerde bayram namazlarını kıldı.

Roma Büyük Camisi'nde bir araya gelen farklı milletlerden Müslümanlar, bayram namazı için birlikte saf tuttu. Çok sayıda inanan, namazın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Roma dışından gelenler olması ve yoğun talep nedeniyle Roma Büyük Camisi'nde bayram namazı 3 kez kılındı.

Milano, Napoli, Floransa gibi İtalya'nın diğer büyük kentlerinde de bayram namazı eda edildi.

İtalya'nın kuzey kesiminde yoğun olarak yaşayan Türk vatandaşları da bayram namazı için Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerde bir araya geldi.

DİTİB'in Milano, Como, Venedik, Modena ve Imperia'daki camilerinde bayram namazına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Namazın ardından birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlardan, imkanı olanlar, özel yerlerde kurban kesimini gerçekleştirerek dini vazifelerini yerine getirdi.

Bu arada, İtalyan spor camiasından da Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik mesajları geldi. İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) Yönetimi, Inter ve Milan takımları, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.